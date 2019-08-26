Мощный взрыв газа в штате Мэриленд в воскресенье, 25 августа, разрушил часть здания торгового центра. В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал, однако комплексу грозит обвал.

Местное пожарное подразделение на своей странице в Facebook сообщило, что взрыв произошел около 8:00 утра по местному времени в Колумбии, его было слышно за несколько миль.

Читайте также: В центре Киева из гранатомета обстреляли здание Мостобуда фото, видео

В разрушенном помещении торгового центра также располагались офисы и торговые точки.

Прибывшие на место инцидента пожарники немедленно эвакуировали окрестности и здание. Взрыв вызвал значительные структурные повреждения комплекса.

⁦@HCDFRS⁩ confirms a gas explosion in Columbia, MD just before 8AM Sunday. : FNC’s Chris Becker pic.twitter.com/PWQ3sTauPl — Ashley Cozzolino (@AshleyCozzolin1) August 25, 2019

Чиновники также сообщили о широкомасштабных отключения электроэнергии из-за взрыва. С целью гарантии безопасности в городе закрыли окружающие дороги, сообщает CNN.



Здания торгового центра грозит обвал / Фото Twitter @HoCoGov

Кстати, это уже не первый потибний случай в США за последнее время. 6 июля в торговом центре The Fountains, расположенном в районе города Форт Ладердейл, штат Флорида, также прогремел мощный взрыв.

Тогда пострадало несколько десятков человек, но, к счастью, серьезные травмы получили лишь два человека. Взрыв разрушил до основания часть здания торгового комплекса. Причиной инцидента тогда также был взрыв газа.