06:22
26 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА САММИТ G7
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: В России дефицит ОМОНовцев. Епархия по чрезвычайным ситуациям.
      Вєсті Кремля
      19:54, 24 августа
      Вести.UA. Жир: Луценко "развеял" мифы о Порошенко. Куда метит Вакарчук
      Вєсті.UA
      17:11, 24 августа
      Кто и за сколько продает государственные корабли: резонансное расследование
      ЦРУ
      09:00, 23 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА САММИТ G7

      Взрыв газа в США разрушил часть торгового центра

      23 Читати новину українською
      Очередной инцидент со взрывом газа в США
      Очередной инцидент со взрывом газа в США / CNN

      Мощный взрыв газа в штате Мэриленд в воскресенье, 25 августа, разрушил часть здания торгового центра. В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал, однако комплексу грозит обвал.

      Местное пожарное подразделение на своей странице в Facebook сообщило, что взрыв произошел около 8:00 утра по местному времени в Колумбии, его было слышно за несколько миль.

      Читайте также: В центре Киева из гранатомета обстреляли здание Мостобуда фото, видео

      В разрушенном помещении торгового центра также располагались офисы и торговые точки.

      Прибывшие на место инцидента пожарники немедленно эвакуировали окрестности и здание. Взрыв вызвал значительные структурные повреждения комплекса.

      Чиновники также сообщили о широкомасштабных отключения электроэнергии из-за взрыва. С целью гарантии безопасности в городе закрыли окружающие дороги, сообщает CNN.


      Здания торгового центра грозит обвал / Фото Twitter @HoCoGov

      Кстати, это уже не первый потибний случай в США за последнее время. 6 июля в торговом центре The Fountains, расположенном в районе города Форт Ладердейл, штат Флорида, также прогремел мощный взрыв.

      Тогда пострадало несколько десятков человек, но, к счастью, серьезные травмы получили лишь два человека. Взрыв разрушил до основания часть здания торгового комплекса. Причиной инцидента тогда также был взрыв газа.

      blog_ava
      Очень откровенно: Настя Каменских снялась в эротической фотосессии полуобнаженной
      25 августа
      358
      Теги: Газ Взрыв Новости США
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Самые смешные мемы недели: Украина, которая смогла, помощник Дубинского и "ничья комисячна"
      сегодня , 00:36 Самые смешные мемы недели: Украина, которая смогла, помощник Дубинского и "ничья комисячна"
      58
      Главные новости 25 августа: саммит G7, очередные потери на Донбассе, годовщина основания Донецка
      25 августа , 22:28 Главные новости 25 августа: саммит G7, очередные потери на Донбассе, годовщина основания Донецка
      303
      Звільнення Донбасу штурмом, G8 не буде та скандал з короваєм: топ-5 блогів тижня
      25 августа , 22:01 Звільнення Донбасу штурмом, G8 не буде та скандал з короваєм: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 2466
      Отберут ли у Медведчука "112", возмутительное поведение "Слуг народа" – топ-5 видео недели
      25 августа , 19:30 Отберут ли у Медведчука "112", возмутительное поведение "Слуг народа" – топ-5 видео недели
      477
      На родине автора Гимна Украины царит русская речь
      25 августа , 19:03 На родине автора Гимна Украины царит русская речь
      Блог Соцмережі 2626
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук