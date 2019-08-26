Вибух газу у США зруйнував частину торговельного центру

Потужний вибух газу у штаті Меріленд у неділю, 25 серпня, зруйновав частину будівлі торговельного центру. Внаслідок інциденту, на щастя, ніхто не постраждав, однак комплексу загрожує обвал.

Місцевий пожежний підрозділ на своїй сторінці у Facebook повідомив, що вибух стався близько 8 години ранку за місцевим часом у Колумбії, його було чутно за кілька миль.

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У зруйнованому приміщенні торговельного центру також розташовувалися офіси та торгові точки.

Пожежники, які прибули на місце інциденту негайно евакуювали околиці та будівлю. Вибух спричинив значні структурні пошкоджень споруди.

⁦@HCDFRS⁩ confirms a gas explosion in Columbia, MD just before 8AM Sunday. : FNC’s Chris Becker pic.twitter.com/PWQ3sTauPl — Ashley Cozzolino (@AshleyCozzolin1) August 25, 2019

Чиновники також повідомили про широкомасштабні відключення електроенергії через вибух. З метою гарантії безпеки у місті закрили навколишні дороги, повідомляє CNN.

До речі, це вже не перший потібний випадок у США за останній час. 6 липня у торговому центрі The Fountains, розташованому в районі міста Форт Ладердейл, штат Флорида, пролунав потужний вибух.

Тоді постраждало кількадесят осіб, але, на щастя, серйозних травм зазнали лише дві особи. Вибух зруйнував вщент частину будівлі торгового комплексу. Причиною інциденту тоді також був вибух газу.