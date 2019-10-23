Взрыв на Пушкинской в Киеве будут расследовать, как умышленное убийство

Инцидент со взрывом в центре Киева по улице Пушкинской, в результате которого погибли два человека, буду расследовать, как умышленное убийство. Полиция продолжает проводить разследование взрыва и опрашивать свидетелей на месте происшествия.

Начальник криминальной полиции Киева Герман Приступа рассказал 24 канала, что полиция инициировала уголовное производство по факту умышленного убийства. Сейчас там ожидают заключения экспертов.

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На месте происшествия работают следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, взрывотехники и врачи.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства инцидента.

Известно, что взрыв на Пушкинской, который произошел в ночь с 22-го на 23 октября, был вызван гранатой. В результате инцидента погибли двое мужчин. Один из них скончался на месте происшествия, другой – в карете скорой помощи.

Место инцидента оцеплено полицией / Фото 24 Канал

Что известно о погибших?

Одним из погибших был ветеран война на Востоке Украины Виктор Дегтярев – командир подразделения "Купол" с позывным "Сенсей".

Как удалось выяснить журналистам 24 канала, военный был регулярным посетителем заведения ProRock, рядом с которым и произошел взрыв. Он даже шее постоянного клиента на скидку.



Віктор Дектярьов

Цікаво, що два роки тому було знайдено підірваним на гранаті ще одного бійця групи "Купол" – Валентина Гонтаря

Другим погибшим был охранник одного из офисных зданий расположеном на улице Пушкинской. В полиции отметили, что мужчины сидели на ступеньках и разговаривали, когда рядом взорвалась граната.

Известно также, что девушка, которая в момент взрыва находилась неподалеку, получила легкие телесные повреждениями. Ее на скорой увезли в больницу, однако отметили, что его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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