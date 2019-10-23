Вибух на Пушкінській у Києві розслідуватимуть, як умисне вбивство

Інцидент з вибухом у центрі Києва по вулиці Пушкінській, внаслідок якого загинули двоє осіб, розслідуватимуть, як умисне вбивство. Поліція продовжує розлідувати вибух та опитувати свідків на місці події.

Начальник кримінальної поліції Києва Герман Приступа розповів 24 Каналу, що поліція ініціювала кримінальне провадження за фактом навмисного вбивства. Наразі там очікують на висновки експертів.

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На місці події працюють слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, вибухотехніки та лікарі.

Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини інциденту.

Відомо, що вибух на Пушкінській, який трапився у ніч з 22-го на 23 жовтня, був спричинений гранатою. Внаслідок інциденту загинули двоє чоловіків. Один з них помер на місці події, інший – у кареті швидкої допомоги.

Іншим загиблим був охоронець однієї з офісних будівель розташованій на вулиці Пушкінській. У поліції зазначили, що чоловіки сиділи на сходах та розмовляли, коли поряд вибухнула граната.

Відомо також, що дівчина, яка на момент вибуху перебувала неподалік, отримала легкі тілесні ушкодженнями. Її на швидкій повезли до лікарні, однак зауважили, що її життю та здоров'ю нічого не загрожує.



Місце інциденту оточила поліція / Фото 24 Канал

Що відомо про загиблих?

Одним з загиблих був ветеран війна на Сході України Віктор Дектярьов – командир підрозділу "Купол" з позивним "Сенсей".

Як вдалося з'ясувати журналістам 24 каналу, військовий був регулярним відвідувачем закладу ProRock, поряд з яким і трапився вибух. Він навіть мав карку постійного клієнта на знижку.



Віктор Дектярьов

Цікаво, що два роки тому було знайдено підірваним на гранаті ще одного бійця групи "Купол" – Валентина Гонтаря

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