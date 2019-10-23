02:04
23 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ ЗАГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ У КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін захопить Чехію? Провальні ракети Росії
      Вєсті Кремля
      22:03, 22 жовтня
      Вєсті.UA: Інтимні чутки про Гончарука. Панібратство в команді Зеленського
      Вєсті.UA
      19:49, 22 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ ЗАГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ У КИЄВІ

      Вибух на Пушкінській у Києві розслідуватимуть, як умисне вбивство

      144
      Вибух на Пушкінській
      Вибух на Пушкінській / 24 Канал

      Інцидент з вибухом у центрі Києва по вулиці Пушкінській, внаслідок якого загинули двоє осіб, розслідуватимуть, як умисне вбивство. Поліція продовжує розлідувати вибух та опитувати свідків на місці події.

      Начальник кримінальної поліції Києва Герман Приступа розповів 24 Каналу, що поліція ініціювала кримінальне провадження за фактом навмисного вбивства. Наразі там очікують на висновки експертів.

      Важливо: У центрі Києва прогримів вибух: загинули двоє осіб – фото і відео

      На місці події працюють слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, вибухотехніки та лікарі.

      Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини інциденту.

      Відомо, що вибух на Пушкінській, який трапився у ніч з 22-го на 23 жовтня, був спричинений гранатою. Внаслідок інциденту загинули двоє чоловіків. Один з них помер на місці події, інший – у кареті швидкої допомоги.

      Іншим загиблим був охоронець однієї з офісних будівель розташованій на вулиці Пушкінській. У поліції зазначили, що чоловіки сиділи на сходах та розмовляли, коли поряд вибухнула граната.

      Відомо також, що дівчина, яка на момент вибуху перебувала неподалік, отримала легкі тілесні ушкодженнями. Її на швидкій повезли до лікарні, однак зауважили, що її життю та здоров'ю нічого не загрожує.

      вибух на Пушкінській
      Місце інциденту оточила поліція / Фото 24 Канал

      Що відомо про загиблих?

      Одним з загиблих був ветеран війна на Сході України Віктор Дектярьов – командир підрозділу "Купол" з позивним "Сенсей".

      Як вдалося з'ясувати журналістам 24 каналу, військовий був регулярним відвідувачем закладу ProRock, поряд з яким і трапився вибух. Він навіть мав карку постійного клієнта на знижку.

      Вибух у центрі Києва, хто загинув
      Віктор Дектярьов

      Цікаво, що два роки тому було знайдено підірваним на гранаті ще одного бійця групи "Купол" – Валентина Гонтаря

      .Вибух у центрі Києва: дивіться відео

       

      blog_ava
      17 міфів про здорове харчування, які спростувала наука
      22 жовтня
      6480
      Теги: Жертви Вибух Вибух на Пушкінській в Києві Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 22 жовтня: зміни в субсидіях, детектор брехні для "слуг народу"
      22 жовтня , 22:27 Головні новини 22 жовтня: зміни в субсидіях, детектор брехні для "слуг народу"
      Ірина Кошанська 1027
      Історія капітана Шредера: як нацист євреїв від Гітлера рятував
      22 жовтня , 22:00 Історія капітана Шредера: як нацист євреїв від Гітлера рятував
      Борис Немировський 374
      Авіакатастрофи в Україні: коли і чому розбивалися літаки та вертольоти
      22 жовтня , 21:01 Авіакатастрофи в Україні: коли і чому розбивалися літаки та вертольоти
      Світлана Попова 514
      Зустріч у Мінську: переговори можуть поставити хрест на нормандському форматі
      22 жовтня , 19:01 Зустріч у Мінську: переговори можуть поставити хрест на нормандському форматі
      Інна Жолобович 4535
      Коломойський "надуває вуха". Олексій Гарань – про те, чому ЗеКоманді не потрібен сильний олігарх
      22 жовтня , 18:42 Коломойський "надуває вуха". Олексій Гарань – про те, чому ЗеКоманді не потрібен сильний олігарх
      Олексій Гарань 874
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук