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      Взрыв прогремел у здания ФСБ в Архангельске: есть погибший

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      Взрыв прогремел у здания ФСБ в Архангельске: есть погибший

      Утром 31 октября в российском Архангельске у здания ФСБ произошел взрыв, в результате чего минимум один человек погиб и еще двое пострадали.

      Как сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах, взрыв был небольшим и не имел бытовой характер.

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      "Пострадавший умер во время оказания помощи. Погибший – не сотрудник управления, его личность устанавливается. Причина взрыва выясняется", – рассказал собеседник ресурса.

      Вибух, Архангельськ, ФСБ, Росія, жертви
      На месте взрыва в Архангельске сейчас работают экстренные службы

      По информации одного из пропагандистских Telegram-каналов, в момент взрыв мужчина стоял у центрального входа здания.

      Telegram-канал Mash, в свою очередь, пишет, что еще пострадали два сотрудника ФСБ: мужчина с осколочными ранениями в реанимации, женщину сейчас осматривают.

      Позже губернатор региона Игорь Орлов во время экстренного брифинга сообщил, что в результате взрыва один человек погиб и еще три пострадали.

      "По предварительным данным, взрывное устройство сработало между первыми и вторыми дверями. Вблизи металлодетектора. Из здания всех эвакуировали", – отмечают журналисты.

      Кроме того, они опубликовали фото с места инцидента.

      Вибух, Архангельськ, ФСБ, Росія, жертви
      В момент взрыва погибший стоял у центрального входа

      Напомним, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.

      Теги: Жертвы Новости России ФСБ Взрыв
      Источник: 24 Канал
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