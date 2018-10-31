Взрыв прогремел у здания ФСБ в Архангельске: есть погибший

Утром 31 октября в российском Архангельске у здания ФСБ произошел взрыв, в результате чего минимум один человек погиб и еще двое пострадали.

Как сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах, взрыв был небольшим и не имел бытовой характер.

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"Пострадавший умер во время оказания помощи. Погибший – не сотрудник управления, его личность устанавливается. Причина взрыва выясняется", – рассказал собеседник ресурса.



На месте взрыва в Архангельске сейчас работают экстренные службы

По информации одного из пропагандистских Telegram-каналов, в момент взрыв мужчина стоял у центрального входа здания.

Telegram-канал Mash, в свою очередь, пишет, что еще пострадали два сотрудника ФСБ: мужчина с осколочными ранениями в реанимации, женщину сейчас осматривают.

Позже губернатор региона Игорь Орлов во время экстренного брифинга сообщил, что в результате взрыва один человек погиб и еще три пострадали.

"По предварительным данным, взрывное устройство сработало между первыми и вторыми дверями. Вблизи металлодетектора. Из здания всех эвакуировали", – отмечают журналисты.

Кроме того, они опубликовали фото с места инцидента.



В момент взрыва погибший стоял у центрального входа

Напомним, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.