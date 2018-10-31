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      Вибух пролунав у будівлі ФСБ у Архангельску: є загиблий

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      У будівлі ФСБ у Архангельску стався вибух: одна людина загинула, три співробітники служби постраждали
      У будівлі ФСБ у Архангельску стався вибух: одна людина загинула, три співробітники служби постраждали / Соцмережі

      Уранці 31 жовтня у російському Архангельську у будівлі ФСБ стався вибух, унаслідок чого щонайменше одна людина загинула та ще три постраждали.

      Як повідомляє інформаційна агенція ТАСС з посиланням на джерела в екстрених службах, вибух був невеликим і не мав побутовий характер. 

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      "Потерпілий помер під час надання допомоги. Загиблий – не співробітник управління, його особа встановлюється. Причина вибуху з'ясовується", – розповів співрозмовник ресурсу.

      Вибух, Архангельськ, ФСБ, Росія, жертви
      На місці вибух в Архангельську зараз працюють екстренні служби 

      За інформацією одного із пропагандистських Telegram-каналів, у момент вибух чоловік стояв біля центрального входу будівлі.

      Telegram-канал Mash, зі свого боку, пише, що ще постраждали два співробітники ФСБ: чоловік з осколковими пораненнями – у реанімації, жінку зараз оглядають.

      Згодом губернатор регіону Ігор Орлов під час екстренного брифінгу сповістив, що внаслідок вибуху одна людина загинула та ще три постраждали.  

      "За попередніми даними, вибуховий пристрій спрацював між першими й другими дверима. Поблизу металодетектора. З будівлі всіх евакуювали", – зазначають журналісти.

      Крім того, вони опублікували фото з місця інциденту.

      Вибух, Архангельськ, ФСБ, Росія, жертви
      У момент вибуху загиблий стояв біля центрального входу

      Нагадаємо, 17 жовтня у політехнічному коледжі в окупованій Керчі хлопець влаштував масовий розстріл людей. Після цього він підірвав бомбу та застрелився у бібліотеці. Підозрюваним у скоєнні злочину є Владислав Росляков – студент цього ж коледжу.

      Теги: Новини Росії Вибух Жертви ФСБ
      Джерело: 24 Канал
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