Вибух пролунав у будівлі ФСБ у Архангельску: є загиблий

Уранці 31 жовтня у російському Архангельську у будівлі ФСБ стався вибух, унаслідок чого щонайменше одна людина загинула та ще три постраждали.

Як повідомляє інформаційна агенція ТАСС з посиланням на джерела в екстрених службах, вибух був невеликим і не мав побутовий характер.

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"Потерпілий помер під час надання допомоги. Загиблий – не співробітник управління, його особа встановлюється. Причина вибуху з'ясовується", – розповів співрозмовник ресурсу.



На місці вибух в Архангельську зараз працюють екстренні служби

За інформацією одного із пропагандистських Telegram-каналів, у момент вибух чоловік стояв біля центрального входу будівлі.

Telegram-канал Mash, зі свого боку, пише, що ще постраждали два співробітники ФСБ: чоловік з осколковими пораненнями – у реанімації, жінку зараз оглядають.

Згодом губернатор регіону Ігор Орлов під час екстренного брифінгу сповістив, що внаслідок вибуху одна людина загинула та ще три постраждали.

"За попередніми даними, вибуховий пристрій спрацював між першими й другими дверима. Поблизу металодетектора. З будівлі всіх евакуювали", – зазначають журналісти.

Крім того, вони опублікували фото з місця інциденту.



У момент вибуху загиблий стояв біля центрального входу

Нагадаємо, 17 жовтня у політехнічному коледжі в окупованій Керчі хлопець влаштував масовий розстріл людей. Після цього він підірвав бомбу та застрелився у бібліотеці. Підозрюваним у скоєнні злочину є Владислав Росляков – студент цього ж коледжу.