Взрыв в прямом эфире: видео жуткой катастрофы шаттла "Челленджер"

Лишь во второй половине прошлого века ученые наконец научились отправлять в космос людей. Однако далеко не все полеты завершались успехом. Иногда торжественные запуски превращались в настоящую трагедию, к примеру, так было с шаттлом "Челленджер".

На строительство "Челленджера" США потратили 1,2 миллиарда долларов. В июле 1982 года шаттл передали в эксплуатацию агентству NASA, и уже в апреле следующего года он совершил свой первый полет.

В предыдущей программе: Трагедия в Фарнборо: как авиационные развлечения стали причиной десятков смертей – ужасные фото

На момент трагического запуска космический корабль уже был настоящей легендой. Ему удалось осуществить 9 успешных полетов и провести в космосе 62 суток.

10-й полет шаттла должен был состояться 27 января 1986 года. В состав экипажа входило семь человек, из которых только шестеро были профессиональными астронавтами. Последнее место было выделено для учительницы средней школы Кристи Маколифф. К тому времени было совершено 55 полетов в космос, поэтому у правительства возникла мысль, что любой физически здоровый гражданин может повторить достижения астронавтов.



Кристи Маколифф

Осенью 1984 года был объявлен конкурс "Учитель в космосе". Желающих принять участие в эксперименте было примерно 11 тысяч человек. Фамилию победительницы в следующем году объявил вицепрезидент США Джордж Буш-старший. Криста готовилась к полету на протяжении трех месяцев и была невероятно счастлива, что станет членом экипажа "Челленджера".

Серьезные риски для полета

• Нарушение герметичности

27 января семеро астронавтов поднялись на борт космического корабля и заняли свои места, однако через некоторое время они обнаружили, что в нем нарушена герметичность. Нужно было исправить неполадки, поэтому старт перенесли на сутки.

• Погодные условия

На следующий день команду ждал еще один неприятный сюрприз. За ночь резко снизилась температура воздуха. Отметка на термометре пересекла нулевой показатель, а рекомендуемая температура для взлета была 11 градусов выше нуля. О том, что проведение полета под угрозой, немедленно сообщили NASA, но агентство не намеревалось второй раз переносить старт. Руководство заявило, что отсрочка запуска корабля сорвет план запусков по программе "Спейс шаттл", поэтому ожидать лучших погодных условий они не будут.

Трагический запуск шаттла

28 января в 11:38 часов "Челленджер" все-таки стартовал с мыса Канаверал. За его запуском наблюдали миллионы зрителей со всего мира.

Интересно! NASA отправило Boeing Starliner к МКС, однако он не долетел

Уже с первых секунд взлета кинокамеры зафиксировали белый дым, который выходит из нижней секции ускорителя, вскоре он сменил цвет на черный, а на 59 секунде из шаттла вспыхнули языки пламени.



Запуск шаттла "Челленджер"

У руководства полетами еще тогда была возможность совершить аварийную посадку, однако командир корабля сидел в таком месте, что не мог физически видеть огонь. Полет продолжался еще несколько секунд, после чего на 73 секунде шаттл взорвался на глазах всех зрителей и родственников членов экипажа.



Взрыв шаттла "Челленджер"

В тот момент никто еще не понял, какая трагедия только что произошла. Комментатор прямого эфира монотонным голосом продолжал трансляцию, пока ему не сообщили, что произошло на самом деле. Тем временем корабль продолжал пылать, а его обломки с бешеной скоростью летели вниз. Взрыв оторвал носовую часть корабля, в которой находился экипаж.

Смотрите видео взрыва шаттла "Челленджер":

Астронавты не пострадали от пламени, однако, шансов выжить у них практически не было. Удар кабины на огромной скорости о поверхность воды привел к мгновенной гибели всех, кто находился на борту.



Экипаж шаттла "Челленджер"

Правительство США немедленно организовало поиски обломков "Челленджера" и тел астронавтов на дне океана. Общие убытки от катастрофы составили 8 миллиардов долларов.

Однако никого из руководства NASA, которое приняло решение о запуске шаттла, несмотря на явную угрозу, не наказали. Правительство ограничилось небольшими изменениями в менеджменте агентства. После этой трагедии ряд астронавтов, которые хотели выразить свое недоверие руководителям, уволились.

Другие космические катастрофы в США

Ежегодно в конце января в США вспоминают погибших астронавтов. Именно в этот период произошли три катастрофы американских космических кораблей.

Обратите внимание! NASA открывает на МКС космический "отель" для роботов

"Челленджер" не был первой трагедией в этой области. Так, 27 января 1967 года во время подготовки к полету "Аполлон-1" на его борту возник пожар, тогда погибли три члена экипажа.



Астронавты, которые погибли в катастрофе "Аполлон-1"

Через 19 лет, произошел взрыв "Челленджера", а 1 февраля 2003 года при возвращении на Землю загорелся шаттл "Колумбия".



Шатл "Колумбия"

В целом эти три катастрофы унесли жизни 17 астронавтов.

Почему космический корабль взорвался

Версий и догадок о причинах взрыва на сегодня есть несколько. Официальной считается неисправность уплотнителя правого твердотопливного ускорителя, что привело к прогоранию отверстия в его стороне. Под действием аэродинамических нагрузок произошло дальнейшее разрушение топливного бака, который вскоре загорелся.

Но среди любителей теорий заговоров распространено мнение, что NASA намеренно задумало взрыв. Согласно этим предположениям, экипаж на борту на самом деле состоял из специально обученных военных, а астронавты, которых якобы похоронили, и до сих пор живы. Какая-то часть лиц систематически не доверяет агентству NASA и пытается найти скрытый смысл в любых его действиях.

Интересно! В NASA нашли идеальное место для высадки астронавтов на Марс

Эта версия остается довольно сомнительной, ведь несмотря на все нежелание отходить от плана космических запусков, трагедия заставила агентство это сделать. В итоге, программа шаттлов была свернута на 32 месяца, а комиссией по расследованию катастрофы руководил сам госсекретарь США Уильям Роджерс.