Вибух у прямому ефірі: відео моторошної катастрофи шатла "Челленджер"

Лише в другій половині минулого століття вчені нарешті навчилися відправляти в космос людей. Однак далеко не всі польоти завершувалися успіхом. Іноді урочисті запуски перетворювалися на справжню трагедію, до прикладу, так було з шатлом "Челленджер".

На будівництво "Челленджера" США витратили 1,2 мільярда доларів. У липні 1982 року шатл передали в експлуатацію агентству NASA, і вже у квітні наступного року він здійснив свій перший політ.

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На момент трагічного запуску космічний корабель уже був справжньою легендою. Йому вдалося здійснити 9 успішних польотів та провести в космосі 62 доби.

10-й політ шатла мав відбутися 27 січня 1986 року. До складу екіпажу входило семеро осіб, із яких лише шестеро були професійними астронавтами. Останнє місце було виділене для вчительки середньої школи Крісти Маколіфф. До того часу було здійснено вже 55 польотів у космос, тож в уряду виникла думка, що будь-який фізично здоровий громадянин може повторити досягнення астронавтів.



Крісті Маколіфф

Восени 1984 року було оголошено конкурс "Вчитель у космосі". Охочих взяти участь в експерименті було приблизно 11 тисяч осіб. Прізвище переможниці наступного року оголосив віцепрезидент США Джордж Буш-старший. Кріста готувалася до польоту впродовж трьох місяців і була неймовірно щаслива, що стане членом екіпажу "Челленджера".

Серйозні ризики для польоту

• Порушення геометричності

27 січня семеро астронавтів піднялися на борт космічного корабля та зайняли свої місця, проте через деякий час вони виявили, що в ньому порушено герметичність. Потрібно було виправити неполадки, тож старт перенесли на добу.

• Погодні умови

Наступного дня на команду чекав ще один неприємний сюрприз. За ніч різко знизилася температура повітря. Позначка на термометрі перетнула нульовий показник, а рекомендована температура для злету була 11 градусів вище нуля. Про те, що проведення польоту під загрозою, негайно повідомили NASA, але агентство не мало наміру вдруге переносити старт. Керівництво заявило, що відкладення запуску корабля зірве план запусків за програмою "Спейс шатл", тож очікувати кращих погодних умов вони не будуть.

Трагічний запуск шатла

28 січня о 11:38 годині "Челленджер" все-таки стартував із мису Канаверал. За його запуском спостерігали мільйони глядачів з усього світу.

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Уже з перших секунд злету кінокамери зафіксували білий дим, який виходив із нижньої секції прискорювача, невдовзі він змінив колір на чорний, а на 59 секунді із шатла спалахнули язики полум’я.



Запуск шатла "Челленджер"

У керівництва польотами ще тоді була можливість здійснити аварійну посадку, проте командир корабля сидів у такому місці, що не міг фізично бачити вогню. Політ тривав ще декілька секунд, після чого на 73 секунді вибухнув на очах усіх глядачів та родичів членів екіпажу.



Вибух шатла "Челленджер"

Тієї миті ніхто ще не зрозумів, яка трагедія щойно відбулася. Коментатор прямого ефіру монотонним голосом продовжував трансляцію, допоки йому не повідомили, що відбулося насправді. Тим часом корабель продовжував палати, а його уламки з шаленою швидкістю летіли донизу. Вибух відірвав носову частину корабля, у якій перебував екіпаж.

Дивіться відео вибуху шатла "Челленджер":

Астронавти не постраждали від полум’я, проте, шансів вижити в них практично не було. Удар кабіни на величезній швидкості об поверхню води призвів до миттєвої загибелі усіх, хто перебував на борту.



Екіпаж шатла "Челленджер"

Уряд США негайно організував пошуки уламків "Челленджера" та тіл астронавтів на дні океану. Загальні збитки від катастрофи становили 8 мільярдів доларів.

Проте нікого із керівництва NASA, яке приймало рішення про запуск шатла, попри явну загрозу, не покарали. Уряд обмежився невеликими змінами у менеджменті агентства. Після цієї трагедії низка астронавтів, які хотіли висловити свою недовіру керівникам, звільнилися.

Інші космічні катастрофи у США

Щороку наприкінці січня у США згадують про загиблих астронавтів. Саме в цей період відбулися три катастрофи американських космічних кораблів.

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"Челленджер" не був першою трагедією у цій галузі. Так, 27 січня 1967 року під час підготовки до польоту "Аполлон-1" на його борту виникла пожежа, тоді загинули три члени екіпажу.



Астронавти, які загинули в катастрофі "Аполлон-1"

Через 19 років, відбувся вибух "Челленджера", а 1 лютого 2003 року під час повернення на Землю загорівся шатл "Колумбія".



Шатл "Колумбія"

Загалом ці три катастрофи забрали життя 17 астронавтів.

Чому космічний корабель вибухнув

Версій та здогадок про причини вибуху на сьогодні є декілька. Офіційною вважається несправність ущільнювача правого твердопаливного прискорювача, що призвело до прогорання отвору в його боці. Під дією аеродинамічних навантажень відбулося подальше руйнування паливного бака, який невдовзі зайнявся.

Але серед любителів теорій змов поширена думка, що NASA навмисно задумало вибух. Відповідно до цих припущень, екіпаж на борту насправді складався зі спеціально навчених військових, а астронавти, яких нібито поховали, й досі живі. Якась частина осіб систематично не довіряє агентству NASA та намагається знайти прихований зміст у будь-яких його діях.

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Ця версія залишається доволі сумнівною, адже попри все небажання відходити від плану космічних запусків, трагедія таки змусила агентство це зробити. У підсумку, програму шатлів згорнули на 32 місяці, а комісією з розслідування катастрофи керував сам держсекретар США Вільям Роджерс.