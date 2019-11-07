Взрыв в Ровно: во двор дома местного бизнесмена бросили гранату – фото
В Ровно неизвестный бросил гранату во двор дома, принадлежащего 55-летнему частному предпринимателю. Злоумышленник скрылся до приезда полиции.
В результате взрыва поврежден фасад дома, входные двери и окно. Об этом сообщает пресс служба местной полиции.
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Инцидент произошел 7 ноября, около 4:00 на улице Декабристов. По результатам осмотра работники взрывотехнического отдела установили, что во дворе взорвалась граната РГД-5. Ее обломки изъяли и направили на экспертизу.
В доме проживает дочь предпринимателя, на момент инцидента была в доме одна. Сообщается, что она не пострадала.
Местные СМИ сообщают, что дом принадлежит совладельцу "Вещественного рынка", экс-депутату Ровенского совета Владимиру Рабинюку.
Гады! Вот что я могу об этом сказать. Боятся мне что-то в глаза сказать, то сделали такую неприятность,
– прокомментировал взрыв в своем доме Рабинюк.
Владимир Рабинюк / фото Ровно-1
Издание "Ровно вечернее" сообщает, что Владимир Рабинюк вместе со своим бизнес-партнером, депутатом областного совета Валентином Королюком планируют перестроить рынок на улице Замковой. В ближайшие годы вместо рынка должны появиться многоэтажки.
Правоохранители разыскивают злоумышленника / фото Нацполиции