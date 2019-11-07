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      Взрыв в Ровно: во двор дома местного бизнесмена бросили гранату – фото

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      Взрыв в Ровно
      Взрыв в Ровно / rv.npu.gov.ua

      В Ровно неизвестный бросил гранату во двор дома, принадлежащего 55-летнему частному предпринимателю. Злоумышленник скрылся до приезда полиции.

      В результате взрыва поврежден фасад дома, входные двери и окно. Об этом сообщает пресс служба местной полиции.

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      Инцидент произошел 7 ноября, около 4:00 на улице Декабристов. По результатам осмотра работники взрывотехнического отдела установили, что во дворе взорвалась граната РГД-5. Ее обломки изъяли и направили на экспертизу.

      В доме проживает дочь предпринимателя, на момент инцидента была в доме одна. Сообщается, что она не пострадала.

      Местные СМИ сообщают, что дом принадлежит совладельцу "Вещественного рынка", экс-депутату Ровенского совета Владимиру Рабинюку.

      Гады! Вот что я могу об этом сказать. Боятся мне что-то в глаза сказать, то сделали такую ​​неприятность,
      – прокомментировал взрыв в своем доме Рабинюк.

      Владимир Рабинюк / фото Ровно-1

      Издание "Ровно вечернее" сообщает, что Владимир Рабинюк вместе со своим бизнес-партнером, депутатом областного совета Валентином Королюком планируют перестроить рынок на улице Замковой. В ближайшие годы вместо рынка должны появиться многоэтажки.

      Правоохранители разыскивают злоумышленника / фото Нацполиции

      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Полиция Взрыв Ровно
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