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      Вибух у Рівному: у двір будинку місцевого бізнесмена кинули гранату – фото

      1070 Читать новость на русском
      Вибух у Рівному
      Вибух у Рівному / rv.npu.gov.ua

      У Рівному невідомий кинув гранату у двір будинку, що належить 55-річному приватному підприємцю. Зловмисник втік до приїзду поліції.

      В результаті вибуху пошкоджено фасад будинку, вхідні двері та вікно. Про це повідомляє пресслужба місцевої поліції.

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      Інцидент стався 7 листопада, близько 04:00 на вулиці Декабристів. За результатами огляду працівники вибухотехнічного відділу встановили, що у дворі вибухнула граната РГД-5. Її уламки вилучили та направили на експертизу.

      У будинку проживає донька підприємця, яка на момент інциденту була в будинку одна. Повідомляється, що вона не постраждала.

      Місцеві ЗМІ повідомляють, що будинок належить співвласнику "Речового ринку", ексдепутату Рівненської ради Володимиру Рабінюку.

      Гади! От що я можу про це сказати. Бояться мені щось в очі сказати, то зробили таку неприємність,
      – прокоментував вибух у своєму будинку Рабінюк.


      Володимир Рабінюк / фото Рівне-1

      Видання "Рівне вечірнє" повідомляє, що Володимир Рабінюк разом із своїм бізнес-партнером, депутатом обласної ради Валентином Королюком планують перебудувати ринок на вулиці Замковій. У найближчі роки замість ринку мають з’явитися багатоповерхівки.

      Правоохоронці розшукують зловмисника / фото Нацполіції

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Поліція Рівне Вибух
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