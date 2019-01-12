Взрыв в ТРЦ "Мармелад" в Киеве: официально назвали причину инцидента

Взрыв в торгово-развлекательном центре "Мармелад" в Киеве произошел во время технического обслуживания систем противопожарной защиты.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в городе Киев.

Читайте также: Взрыв в Париже: появилось жуткое видео, снятое сразу после инцидента

Ранее 24 канал сообщал, что в Киеве по улице Борщаговской в торговом центре прогремел взрыв. Людей эвакуировали. Среди пострадавших – один человек.

Было установлено, что в общем коридоре технических помещений на 4 этаже в ТЦ "Мармелад", во время технического обслуживания автоматизированных систем противопожарной защиты объекта произошел взрыв аэрозольного тестера,

– отметили в пресс-службе.

Известно, что один из работников пытался проверить пожарную сигнализацию в офисе. Он зажег дымовую шашку, которая взорвалась у него в руке. Мужчина получил серьезные ожоги руки, его госпитализировали в больницу. В полиции более подробной информации пока не дают, но предполагают, что у пострадавшего могут быть оторваны конечности.