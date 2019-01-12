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      Взрыв в ТРЦ "Мармелад" в Киеве: официально назвали причину инцидента

      62 Читати новину українською
      Взрыв в ТРЦ "Мармелад"
      Взрыв в ТРЦ "Мармелад" / ГСЧС

      Взрыв в торгово-развлекательном центре "Мармелад" в Киеве произошел во время технического обслуживания систем противопожарной защиты.

      Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в городе Киев.

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      Ранее 24 канал сообщал, что в Киеве по улице Борщаговской в торговом центре прогремел взрыв. Людей эвакуировали. Среди пострадавших – один человек.

      Было установлено, что в общем коридоре технических помещений на 4 этаже в ТЦ "Мармелад", во время технического обслуживания автоматизированных систем противопожарной защиты объекта произошел взрыв аэрозольного тестера,
      – отметили в пресс-службе.

      Известно, что один из работников пытался проверить пожарную сигнализацию в офисе. Он зажег дымовую шашку, которая взорвалась у него в руке. Мужчина получил серьезные ожоги руки, его госпитализировали в больницу. В полиции более подробной информации пока не дают, но предполагают, что у пострадавшего могут быть оторваны конечности.

       

      Теги: Взрыв ГСЧС Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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