Об этом заявил президент Владимир Зеленский по результатам докладов о последствиях российских атак

Россия планирует новые атаки

Особенность применяемых врагом ракет заключается в том, что они взрываются в воздухе во время заката и поражают все вокруг в радиусе 400 метров. В результате попадания такого боеприпаса на Печерскую повреждения получили здания Свято-Введенского монастыря, а также окрестные дома, магазины и кафе.

Это сознательный выбор оружия, сознательный выбор района применения, сознательное стремление нанести как можно больше потерь и ущерб гражданским,

– подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что вблизи места прилета даже теоретически не было никаких военных объектов.

По данным украинской разведки, российские войска уже определили приоритеты дальнейшего террора на ближайшие недели, пользуясь замедлением поставки средств ПВО от союзников.

И так же очевидно, что ослабление давления на Россию со стороны отдельных партнеров только убеждает Путина, что его цели вроде бы достижимы. Требуются другие сигналы, другие шаги – более сильные,

– призвал глава государства.

К тому же с 11 октября страна-агрессорка попала по важным объектам энергетики более 170 раз. При этом значительная часть воздушных целей было сбито.

Поэтому чиновникам и военному командованию Зеленский поручил проинформировать партнеров о ситуации на фронте и в тылу. Главная цель – ускорить передачу уже согласованных пакетов оборонной помощи.