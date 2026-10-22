Про це заявив президент Володимир Зеленський за результатами доповідей про наслідки російських атак.

Росія планує нові атаки

Особливість застосованих ворогом ракет полягає у тому, що вони вибухають в повітрі під час заходу на ціль та уражають все навколо в радіусі 400 метрів. Унаслідок влучання такого боєприпасу на Печерську пошкоджень зазнали будівлі Свято-Введенського монастиря, а також навколишні будинки, магазини та кафе.

Це свідомий вибір зброї, свідомий вибір району застосування, свідоме прагнення завдати якнайбільше втрат і збитків цивільним,

– наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що поблизу місця прильоту навіть теоретично не було жодних військових об'єктів.

За наведеними даними української розвідки, російські війська вже визначили пріоритети подальшого терору на найближчі тижні, користуючись уповільненням постачання засобів ППО від союзників.

І так само очевидно, що послаблення тиску на Росію з боку окремих партнерів тільки переконує Путіна, що його цілі начебто досяжні. Потрібні інші сигнали, інші кроки – більш сильні,

– закликав глава держави.

До того ж з 11 жовтня країна-агресорка поцілила по важливих об'єктах енергетики понад 170 разів. При цьому значну частину повітряних цілей було збито.

У зв'язку з цим урядовцям та військовому командуванню Зеленський доручив проінформувати партнерів про ситуацію на фронті та в тилу. Головна мета – прискорити передачу вже погоджених пакетів оборонної допомоги.