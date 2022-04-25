Глава Львовской ОВА Максим Козицкий призвал жителей черпать новости о ситуации во Львовской области только из официальных источников.

Кстати Это достаточно серьезный железнодорожный узел, – Садовый об обстреле на Львовщине

Если вы видите подозрительные летающие объекты, не фотографируйте их, не снимайте видео и не выкладывайте в соцсети,

– напомнил чиновник.

Козицкий напомнил о боте "Что-то летит"

Он добавил, что о подозрительных объектах можно сообщить в телеграме "Что-то летит" – @rusrocketfly_bot. Этот чат-бот создали специалисты Львовской ОВА и IT-специалисты, чтобы небезразличные могли также стать Стражами неба и внести свой вклад в победу Украины.

Напомним, что в 8:30 был ракетный обстрел Львовщины. Оккупанты уничтожили тяговую подстанцию на станции "Красное".

Смотрите больше – Садовый о утреннем обстреле Львовщины: Это серьезный железнодорожный узел: