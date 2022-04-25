Глава Львівської ОВА Максим Козицький закликав жителів черпати новини про ситуацію на Львівщині лише з офіційних джерел.
До речі Це достатньо серйозний залізничний вузол, – Садовий про обстріл на Львівщині
Якщо ви бачите підозрілі літаючі об’єкти, не фотографуйте їх, не знімайте відео і не викладайте у соцмережі,
– нагадав чиновник.
Козицький нагадав про бот "Шось летить"
Він додав, що про підозрілі об'єкти можна повідомити у телеграмі "Шось летить" – @rusrocketfly_bot. Цей чат-бот створили спеціалісти Львівської ОВА та IT-фахівці, щоб небайдужі могли також стати Вартовими неба і зробити свій внесок у перемогу України.
Нагадаємо, що о 8:30 був ракетний обстріл Львівщини. Окупанти знищили тягову підстанцію на станції "Красне".
Дивіться більше – Садовий про ранковий обстріл Львівщини: Це серйозний залізничний вузол: