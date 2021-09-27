Взрывы боеприпасов на складах и площадках открытого хранения 48 арсенала произошли 26 сентября 2017 года. Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

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Венедиктова назвала причину взрывов в Калиновке

Глава Офиса генпрокурора отметила, что в результате уничтожения боеприпасов был нанесен ущерб более чем на 5,9 миллиарда гривен. К тому же повреждены объекты воинской части, здания местных жителей.

По ее словам, взрывы в Калиновке произошли из-за проникновения постороннего лица на территорию части. Неизвестный установил подрывное устройство на 48 арсенале, повлекшее масштабный пожар.

Версия диверсии подтверждается:

добытыми доказательствами;

выводами уже полученных и приобщенных к материалам производства судебных экспертиз;

протоколами проведенных негласных следственных (розыскных) действий;

допросами свидетелей;

осмотрами.

Пожар на арсенале в Калиновке: что известно