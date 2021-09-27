Взрывы боеприпасов на складах и площадках открытого хранения 48 арсенала произошли 26 сентября 2017 года. Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
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Венедиктова назвала причину взрывов в Калиновке
Глава Офиса генпрокурора отметила, что в результате уничтожения боеприпасов был нанесен ущерб более чем на 5,9 миллиарда гривен. К тому же повреждены объекты воинской части, здания местных жителей.
По ее словам, взрывы в Калиновке произошли из-за проникновения постороннего лица на территорию части. Неизвестный установил подрывное устройство на 48 арсенале, повлекшее масштабный пожар.
Версия диверсии подтверждается:
- добытыми доказательствами;
- выводами уже полученных и приобщенных к материалам производства судебных экспертиз;
- протоколами проведенных негласных следственных (розыскных) действий;
- допросами свидетелей;
- осмотрами.
Пожар на арсенале в Калиновке: что известно
- 48-й арсенал в Калиновке был одним из крупнейших в Украине, по состоянию на 2017 год. На площади 60 гектаров хранилось 188 тысяч тонн боеприпасов.
- 26 сентября на складе боеприпасов произошел мощный пожар, который вызвал ряд взрывов.
- Взорвалось 32 — 40 тысяч тонн снарядов, в основном это были танковые 125 миллиметровые.
- Из Калиновки и окрестных сел, находившихся в зоне поражения, эвакуировали около 30 тысяч человек.
- Военная прокуратура 22 ноября 2017 года назвала виновным майора Военной службы правопорядка, которого оштрафовали на 2 465 гривен.