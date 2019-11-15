Взрывы в Балаклее: где еще в Украине взрывались боеприпасы

В Балаклее снова прозвучали взрывы в районе военного склада. Это далеко не первый случай детонации боеприпасов на военных объектах в Украине за последние полтора десятка лет.

Как сообщили в Генеральном штабе, взрывы произошли на территории центральной артиллерийской базы возле Балаклеи. В результате взрывов при утилизации боеприпасов погибли двое саперов, и получили ранения четверо военных. Трое из раненых – в тяжелом состоянии, один – средней тяжести.

Больше об этом: В Балаклее снова взрываются боеприпасы: фото и видео

Важно ! Местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не грозит, хранилища боеприпасов – в безопасности.

Отметим, что это не единственный инцидент со взрывами на военных складах.



Крупнейшие взрывы на военных складах в Украине: с начала войны это уже в шестой раз

Ночью 9 октября 2018 года на территории 6-го арсенала Минобороны близ пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошел пожар. Он привел к тому, что сдетонировало более 60 тысяч тонн боеприпасов. Окончательно пожар смогли ликвидировать только вечером 24 октября.

Важно: Прокуратура установила причины взрывов на артскладах в Ичне

Из-за взрывов из близлежащих населенных пунктов были эвакуированы более 12,5 тысяч человек. Воздушное пространство в радиусе 30 км от места происшествия закрыли. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта там было приостановлено. В Ичне и ближайших населенных пунктах была проведена операция по разминированию территории в радиусе 16 км от военного арсенала. Всего в результате пожара 95% боеприпасов были уничтожены. Жертв или пострадавших в результате этой чрезвычайной ситуации не было.

Больше по теме: Достаточно ли оружия у украинской армии и надежно ли охраняется боезапас: отчет Генштаба ВСУ

26 сентября 2017 года в Калиновке начались взрывы на одном из крупнейших складов боеприпасов ВСУ. Винница, расположенная в 23 км от Калиновки, всю ночь вздрагивала от мощных взрывов. Из Калиновки и окружающих сел, находящихся в зоне поражения, эвакуировали около 30 тысяч человек.

Читайте также: Взрывы в Калиновке: детали расследования

На арсенале хранилось 188 тысяч тонн боеприпасов на площади 60 гектаров. Среди них – ракеты системы залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Правда, взрывы были зафиксированы только на площадке с танковыми боеприпасами. В результате чрезвычайной ситуации двое человек получили травмы.

23 марта 2017 года на крупнейшем складе боеприпасов в Украине в городе Балаклея на Харьковщине произошел пожар. В результате катастрофы погибла одна женщина, еще четверо человек получили ранения. Были повреждены 265 зданий, в том числе 231 жилой дом (114 частных и 117 многоквартирных), 22 объекты инфраструктуры и промышленности, 12 объектов социальной сферы, в том числе две школы и два детских сада.

Читайте также: Сколько боеприпасов в Украине хранятся под открытым небом: неутешительные данные

В результате пожара было остановлено железнодорожное движение через станцию Балаклея, вокруг города перекрыты автотрассы, в радиусе 40 км вокруг эпицентра пожара закрыто небо для самолетов. Харьковгаз перекрыл газоснабжение города.

Артемовск

10 октября 2003 года в Артемовске, что в Донецкой области, произошел ряд взрывов на военных складах, в результате чего пострадали два человека. Причиной пожара стала резка рельсов в помещении склада N14 за 40 сантиметров от ящиков с боеприпасами. Причастными к событию были шесть человек. Все они оказались на скамье подсудимых.

Новобогдановка

В селе Новобогдановка Запорожской области неоднократно случались взрывы на военных складах. Так, впервые это случилось 6 мая 2004 года. В результате взрывов снарядов 5 человек погибли, 4 пострадали, а 81 человек был госпитализирован. 22 семьи остались без жилья. Полностью пожар удалось потушить лишь к 19 мая 2004 года.

Чрезвычайная ситуация повторилась во второй раз 23 июля 2005 года, однако тогда пожар смогли локализовать за 3,5 часа. В результате взрывов и пожара одна женщина погибла в больнице, 5 человек были ранены, среди них 4 сапера.

19 августа 2006 военный склад в Новобогдановке взорвался третий раз. Тогда горело около 3 гектаров территории склада, были эвакуированы 1,5 тысячи местных жителей, 4 тысячи человек помещены в укрытие. В результате инцидента 4 человека получили ранения.

Во время проведения плановых работ по уничтожению боеприпасов 2007 года на артскладах в Новобогдановке произошло нештатное срабатывание боеприпасов, поврежденных во время взрывов в 2004-2006 годах. В результате инцидента погибли 2 пиротехника, 1 получил ранения.

Лозовая

В августе 2008 года в селе Лозовая Харьковской области произошел взрыв хранилища военных боеприпасов на территории воинской части А0829, вследствие чего эвакуировали некоторые районы города, близкие к эпицентру события.

При пожаре ранения получил охранник одного из составов. Огонь потушили только через 3 дня.

Заместитель начальника Генштаба в течение 2005-2009 годов Николай Цицюрский причиной пожара назвал жару, однако первый вице-премьер-министр 2007-2010 годов Александр Турчинов не согласен с этой версией.

Впоследствии в возгорании и взрыве склада признали виновными 2 руководителей военной части, которые, по версии следствия, вовремя не убрали свалку возле арсенала, с которой и начался пожар.

Кривой Рог

20 марта 2014 года в Кривом Роге загорелись военные склады с танками, полностью заправленные топливом и с полным боекомплектом. Тогда сгорели 2 танка Т-64. К счастью, никто не пострадал.

Сватово

29 октября 2015 года в Сватово, что на Луганщине, загорелись военные склады, где хранилось почти 3,5 тысячи тонн боеприпасов. Людей эвакуировали в Кремнев и Троицкое, а некоторые люди прятались в подвалах.

Снаряды разорвали в Сватово почти 1000 квартир и 1,5 тысячи частных домов. Окна вылетали на расстоянии 3-4 километров от эпицентра взрыва. Шифер на крыше пошел волнами. Люди сутки сидели по подвалам.

По данным ГСЧС, 4 человека погибли, 16 получили ранения. Спасатели смогли обуздать пожар только через сутки, однако и после этого периодически возникали очаги возгорания и взрывы.

По данным ГПУ, причиной пожара на артскладе стала халатность должностных лиц.

Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука заявлял, что причиной пожара на артиллерийских складах в населенном пункте Сватово Луганской области мог стать обстрел из ракетниц.