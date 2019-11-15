Вибухи у Балаклії: де ще в Україні вибухали боєприпаси

У Балаклії на Харківщині знову пролунали вибухи у районі військового складу. Це далеко не перший випадок детонації боєприпасів на військових об'єктах в Україні за останні півтора десятка років.

Як повідомили у Генерельному штабі, вибухи стались на території центральної артилерійської бази біля Балаклії. В результаті вибухів при утилізації боєприпасів там загинули двоє саперів, та отримали поранення четверо військових. Троє з поранених – у важкому стані, один – середньої важкості.

Більше про це: У Балаклії знову вибухають боєприпаси: фото і відео

Важливо! Місцевим мешканцям та об’єктам інфраструктури нічого не загрожує, сховища боєприпасів – у безпеці.

Зазначимо, що це не єдиний інцидент із вибухами на військових складах.

Найбільші вибухи на військових складах в Україні/Інфграфіка: 24 канал

Вночі 9 жовтня 2018 року на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталася пожежа. Вона призвела до того, що здетонувало більше 60 тисяч тонн боєприпасів. Остаточно пожежу змогли ліквідувати лише ввечері 24 жовтня.

Важливо: Прокуратура встановила причини вибухів на артскладах в Ічні

Через вибухи з прилеглих населених пунктів було евакуйовано понад 12,5 тисяч людей. Повітряний простір у радіусі 30 км від місця події закрили. Рух залізничного та автомобільного транспорту там був призупинений. В Ічні та найближчих населених пунктах була проведена операція з розмінування території у радіусі 16 км від військового арсеналу. Всього внаслідок пожежі 95% боєприпасів були знищені. Жертв чи постраждалих внаслідок цієї надзвичайної ситуації не було.

Більше по темі: Чи достатньо зброї в української армії та чи надійно охороняється боєзапас: звіт Генштабу ЗСУ

26 вересня 2017 року у Калинівці розпочались вибухи на одному з найбільших складів боєприпасів ЗСУ. Вінниця, що розташована за 23 км від Калинівки, цілу ніч здригалася від потужних вибухів. З Калинівки та навколишніх сіл, що перебувають в зоні ураження, евакуювали близько 30 тисяч осіб.

Читайте також: Вибухи у Калинівці: деталі розслідування

На арсеналі зберігалось 188 тисяч тонн боєприпасів на площі 60 гектарів. Серед них – ракети системи залпового вогню "Смерч", "Ураган" і "Град". Щоправда, вибухи були зафіксовані лише на майданчику з танковими боєприпасами. В результаті надзвичайної ситуації двоє осіб отримали травми.

23 березня 2017 року на найбільшому складі боєприпасів в Україні у місті Балаклія, що на Харківщині, сталася пожежа. Унаслідок катастрофи загинула одна жінка, ще четверо людей отримали поранення. Були пошкоджені 265 будівель, у тому числі 231 житловий будинок (114 приватних і 117 багатоквартирних), 22 об'єкти інфраструктури та промисловості, 12 об'єктів соціальної сфери, у тому числі дві школи та два дитячі садки.

Читайте також: Скільки боєприпасів в Україні зберігається під відкритим небом: невтішні дані

Унаслідок пожежі було зупинено залізничний рух через станцію Балаклія, навколо міста перекрито автотраси, у радіусі 40 км навколо епіцентру пожежі закрито небо для літаків. Харківгаз перекрив газопостачання міста.

Артемівськ

10 жовтня 2003 року в Артемівську, що на Донеччині, відбулася низка вибухів на військових складах, унаслідок чого постраждало дві людини. Причиною пожежі стало різання рейок у приміщенні складу N14 за 40 сантиметрів від ящиків з боєприпасами. Причетними до події були шестеро осіб. Усі вони опинилися на лаві підсудних.

Новобогданівка

У селі Новобогданівка Запорізької області неодноразово траплялися вибухи на військових складах. Так, вперше це трапилося 6 травня 2004 року. Унаслідок вибухів снарядів 5 людей загинуло, 4 постраждали, а 81 людина була госпіталізована. 22 родини залишились без оселі. Повністю пожежу вдалося згасити лише до 19 травня 2004 року.

Надзвичайна ситуація повторилася вдруге 23 липня 2005 року, однак тоді пожежу змогли локалізувати за 3,5 години. Унаслідок вибухів та пожежі одна жінка загинула в лікарні, 5 людей були поранені, серед них 4 сапери.

19 серпня 2006 військовий склад у Новобогданівці вибухнув утретє. Тоді горіло близько 3 гектарів території складу, було евакуйовано 1,5 тисячі місцевих жителів, 4 тисячі осіб поміщено в укриття. Унаслідок інциденту 4 особи отримали поранення.

Під час проведення планових робіт зі знищення боєприпасів 2007 року на артскладах у Новобогданівці трапилось позаштатне спрацьовування боєприпасів, пошкоджених під час вибухів у 2004-2006 роках. Унаслідок інциденту загинули 2 піротехніки, 1 отримав поранення.

Лозова

У серпні 2008 року у селі Лозова на Харківщині стався вибух сховища військових боєприпасів на території військової частини А0829, унаслідок чого евакуювали деякі райони міста, близькі до епіцентру події.

В пожежі поранення отримав охоронець одного зі складів. Вогонь загасили лише через 3 дні.

Заступник начальника Генштабу протягом 2005-2009 років Микола Цицюрський причиною пожежі назвав спеку, однак перший віце-прем'єр-міністр 2007-2010 років Олександр Турчинов не погоджувався з цією версією.

Згодом у займанні та вибуху складу визнали винними 2 керівників військової частини, які, за версією слідства, вчасно не прибрали сміттєзвалище біля арсеналу, із якого і почалася пожежа.

Кривий Ріг

20 березня 2014 року у Кривому Розі загорілися військові склади з танками, повністю заправлені паливом і з повними боєкомплектами. Тоді згоріли 2 танки Т-64. На щастя, ніхто не постраждав.

Сватове

29 жовтня 2015 року у Сватовому, що на Луганщині, загорілися військові склади, де зберігалося майже 3,5 тисячі тонн боєприпасів. Людей евакуювали до Кремневого та Троїцького, а деякі люди ховалися у підвалах.

Снаряди пошматували у Сватовому майже 1 тисячу квартир та 1,5 тисячі приватних будинків. Вікна вилітали на відстані 3-4 кілометрів від епіцентру вибуху. Шифер на даху пішов хвилями. Люди добу сиділи по підвалах.

За даними ДСНС, 4 людини загинули, 16 отримали поранення. Рятувальники змогли приборкати пожежу лише за добу, проте і після цього періодично виникали осередки загоряння і вибухи.

За даними ГПУ, причиною пожежі на артскладі стала недбалість посадових осіб.

Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука заявляв, що причиною пожежі на артилерійських складах у населеному пункті Сватове Луганської області міг стати обстріл з ракетниць.