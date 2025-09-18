Дальнобойные дроны СБУ долетели аж до Башкортостана. Там украинские летательные аппараты устроили громкий "хлопок" на одном из крупнейших в России нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов.

Речь идет о "Газпром Нефтехим Салават". Об этом 24 Каналу сообщили осведомленные источники.

Что рассказали источники об атаке на НПЗ в Башкортостане?

Собеседники отметили, что об атаке на ООО "Газпром Нефтехим Салават" утром 18 сентября начали писать местные телеграм-каналы.

По предварительной информации, дроны поразили установку ЭЛОУ-АВТ-4 – "сердце" завода. Именно она сначала очищает нефть от воды и солей, а затем превращает ее в бензин, дизель, керосин и мазут.

На территории завода фиксируются сильный пожар и поднимается черный столб дыма. Факт повреждения НПЗ также подтвердили представители властей Башкортостана.

На месте атаки образовался столб густого дыма / Фото предоставлены 24 Каналу

СБУ системно перекрывает поток нефтедолларов в военный бюджет России. Каждый "хлопок" по российскому НПЗ уменьшает способность агрессора воевать против Украины. Дипстрайки вглубь РФ демонстрируют: безопасных регионов для врага больше не существует,

– сообщил информированный источник в СБУ.

Что видели в Башкортостане после удара дронов СБУ по НПЗ: смотрите видео

Стоит отметить, что генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес в эфире 24 Канала рассказывал, что Украина, используя дроны большой дальности, уничтожила 20% мощностей России по переработке нефти. По словам эксперта, наше государство развило собственные способности, которые не может сдержать никто.

Какие еще НПЗ врага поразили украинские дроны недавно?