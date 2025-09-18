Діпстрайк на 1400 кілометрів: безпілотники СБУ вдарили по "Газпром Нафтохім Салават"
- Далекобійні дрони СБУ атакували один з найбільших нафтопереробних заводів у Росії, "Газпром Нафтохім Салават", в Башкортостані.
- Атака призвела до сильної пожежі на заводі, зокрема було уражено установку ЕЛОУ-АВТ-4, яку називають "серцем" заводу.
Далекобійні дрони СБУ долетіли аж до Башкортостану. Там українські літальні апарати влаштували гучну "бавовну" на одному з найбільших у Росії нафтопереробних і нафтохімічних заводів.
Йдеться про "Газпром Нафтохім Салават". Про це 24 Каналу повідомили обізнані джерела.
До теми Дрони за один день уразили відразу 2 російські НПЗ, – ЗМІ
Що розповіли джерела про атаку на НПЗ у Башкортостані?
Співрозмовники наголосили, що про атаку на ТОВ "Газпром Нафтохім Салават" зранку 18 вересня почали писати місцеві телеграм-канали.
За попередньою інформацією, дрони уразили установку ЕЛОУ-АВТ-4 – "серце" заводу. Саме вона спершу очищає нафту від води та солей, а потім перетворює її на бензин, дизель, гас і мазут.
На території заводу фіксується сильна пожежа та підіймається чорний стовп диму. Факт пошкодження НПЗ також підтвердили представники влади Башкортостану.
На місці атаки утворився стовп густого диму / Фото надані 24 Каналу
СБУ системно перекриває потік нафтодоларів у військовий бюджет Росії. Кожна "бавовна" по російському НПЗ зменшує здатність агресора воювати проти України. Діпстрайки вглиб РФ демонструють: безпечних регіонів для ворога більше не існує,
– повідомило поінформоване джерело в СБУ.
Що бачили у Башкортостані після удару дронів СБУ по НПЗ: дивіться відео
Варто зазначити, що генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес в етері 24 Каналу розповідав, що Україна, використовуючи дрони великої дальності, знищила 20% потужностей Росії з переробляння нафти. За словами експерта, наша держава розвинула власні спроможності, які не може стримати ніхто.
Які ще НПЗ ворога уразили українські дрони нещодавно?
Сили спеціальних операцій ЗСУ 18 вересня успішно уразили нафтопереробний завод ворога у Волгограді. За попередніми даними, після атаки підприємство ворога зупинило свою роботу.
Також у ніч на 16 вересня підрозділи ССО вдарили по Саратовському нафтопереробному заводу. Там виникли вибухи та пожежа.
А вночі 14 вересня українські дрони атакували Кіриський нафтопереробний завод у Ленінградській області. Він є одним із найбільших у країні-агресорці.