Далекобійні дрони СБУ долетіли аж до Башкортостану. Там українські літальні апарати влаштували гучну "бавовну" на одному з найбільших у Росії нафтопереробних і нафтохімічних заводів.

Йдеться про "Газпром Нафтохім Салават". Про це 24 Каналу повідомили обізнані джерела.

До теми Дрони за один день уразили відразу 2 російські НПЗ, – ЗМІ

Що розповіли джерела про атаку на НПЗ у Башкортостані?

Співрозмовники наголосили, що про атаку на ТОВ "Газпром Нафтохім Салават" зранку 18 вересня почали писати місцеві телеграм-канали.

За попередньою інформацією, дрони уразили установку ЕЛОУ-АВТ-4 – "серце" заводу. Саме вона спершу очищає нафту від води та солей, а потім перетворює її на бензин, дизель, гас і мазут.

На території заводу фіксується сильна пожежа та підіймається чорний стовп диму. Факт пошкодження НПЗ також підтвердили представники влади Башкортостану.

На місці атаки утворився стовп густого диму / Фото надані 24 Каналу

СБУ системно перекриває потік нафтодоларів у військовий бюджет Росії. Кожна "бавовна" по російському НПЗ зменшує здатність агресора воювати проти України. Діпстрайки вглиб РФ демонструють: безпечних регіонів для ворога більше не існує,

– повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Що бачили у Башкортостані після удару дронів СБУ по НПЗ: дивіться відео

Варто зазначити, що генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес в етері 24 Каналу розповідав, що Україна, використовуючи дрони великої дальності, знищила 20% потужностей Росії з переробляння нафти. За словами експерта, наша держава розвинула власні спроможності, які не може стримати ніхто.

Які ще НПЗ ворога уразили українські дрони нещодавно?