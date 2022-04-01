Почему отпадает "украинская" версия

Собственно, все прекрасно знают, что я являюсь сторонником нанесения ударов по вражеской территории, но в этом случае должен заявить с предельной очевидностью – жаль, но это не мы! Почему так – объясню.

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Во-первых, Украина не могла бы отправить свои ударные вертолеты в Россию из-за того, что им пришлось бы пролететь десятки километров в зоне действия эшелонированного ПВО.

То есть, одно дело задействовать авиацию, вертолеты, а также проводить ракетные удары на временно оккупированных территориях по объектам противника, например как по боевому десантному кораблю в Бердянске, где ПВО противника имеет недостатки и уязвимости, а совсем другое – отправлять такую ​​легкую цель, как вертолет в зону повышенного насыщения враждебного ПВО. Это не просто глупо, а бездумно.

Во-вторых, если бы Украина и собиралась нанести такой удар, то наносила бы его не по нефтебазе, а по объекту военной инфраструктуры – склады с боеприпасами, воинские части, базы хранения техники и т.д.

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Что это было? А была это, скорее всего, имитация удара украинской стороны по Белгороду, чтобы:

во-первых, сорвать переговорный процесс, при котором Россия с первых дней находится в максимально невыгодной позиции. После этого удара Россия может не только начать угрожать ядерным оружием, которое никогда не применит, но и обратится за помощью к ОДКБ, что будет особенно позорно, но ей в ее роковом положении такое унижение не имеет значения. Хотя я не уверен, что ОДКБ отзовется.

Во-вторых, это акт устрашения россиян, которым хотят показать, что российская пропаганда не врала – украинцы националисты, которые только и думают об уничтожении России! В общем, старая история с сахаром и взорванными домами приобретает новые контуры.

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Повторюсь, если бы Украина и наносила этот удар, то исключительно по объекту военной инфраструктуры и точно не рисковала бы своими ударными вертолетами, которые, по версии Минобороны РФ, все уничтожены, а применяла бы высокоточную артиллерию или ракетное вооружение.

Собственно, очевидная провокация, хотя рассказать о блестящей операции ВСУ мне было бы куда интереснее, но я сторонник здравого смысла, а не шапкозакидничества. И если российская власть пошла на нее – значит она окончательно прижата к стенке.

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