Сейчас не известно много деталей, однако есть 2 варианта, что могло случиться в Бердянске. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов.

Читайте также Чтобы могли воевать: какие лагеря проводят россияне для детей в оккупированном Бердянске

"Надеемся, это был порт"

Виктор Дудукалов отметил, что "хлопок" мог посетить порт Бердянска, ведь взрывы слышали в нижней части города, где он расположен. Это было бы хорошей новостью, потому что это военный объект захватчиков. Также это могла быть очередная партизанская акция, что тоже было бы довольно неплохо.

Известно немного, как и всегда в последнее время, потому что не всегда оперативно поступает такая информация о именно ночных прилетах. Но очень надеемся, что это был порт. Есть такая вероятность, потому что взрывы больше слышали в нижней части города, где расположен порт,

– объяснил он.

Заместитель председателя Бердянского райсовета предположил, что через некоторое время будет больше деталей. Но после ночных прилетов россияне оперативно убирают все последствия.