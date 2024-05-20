Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что людям не выдают денег в течение двух месяцев. К тому же эта ситуация помогла выяснить, что порт в Бердянске работал достаточно активно.

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Что показала ситуация с протестом

В оккупированном Бердянске есть много людей, которые поддерживают забастовку рабочих. Именно от них удалось узнать, что до сих пор порт полноценно работал. Теперь работники выходят на работу, но в знак протеста ничего не делают.

Оккупационная власть все умалчивает. Хотя такие бунты были и в Мариуполе. Обычно, эти вопросы решают так: приезжает человек с деньгами и раздает их людям. Тогда все снова начинают работать,

– рассказал Петр Андрющенко.

Украинцы рассказали, что, к сожалению, есть много коллаборантов, которые согласились сотрудничать с россиянами. Поэтому не известно, чем закончится забастовка. Но однозначно эта ситуация поможет обратить большее внимание на то, что происходит в порту Бердянска.

Уже известно, что удалось найти стоянку россиян и оставить им "подарки", на которые они соблазнились. Теперь остается ждать информации от российской стороны о новых потерях.

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