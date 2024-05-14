Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, прежде всего это означает, что Бердянский порт работает.

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"Не вышли сегодня на работу. Вчера закончили обслуживать потребности порта, объявили забастовку, насколько это возможно на территориях, контролируемых Россией, и ждут заработную плату. Прежде всего это означает, что Бердянский порт полноценно работает, они сами об этом пишут", – подчеркнул он.

К чему может привести забастовка

Петр Андрющенко отметил, что он напрямую задал вопрос одному из рабочих, который анонсировал эту забастовку. Они пишут, что работают в порту. В основном это делают коллаборанты. А в Мариупольский порт завезли работать россиян.

Я не преувеличивал бы значение этой забастовки, с одной стороны. Потому что мы такое видели в Мариуполе, когда у нас бастовали, в частности, работники горводоканала, затем городского транспорта. Как-то уладят эту историю. Думаю, им выплатят деньги и порт начнет работать дальше,

– предположил он.

Однако возникает вопрос, что грузят в Бердянском порту, по которому нет много информации. Потому что говорят, что они достаточно большое количество грузов загружают и отгружают. Известно, что с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину Бердянский порт начали использовать именно как военный порт.

"Мне кажется, там железной дорогой Бердянск и Мелитополь связаны. Боюсь ошибиться. Но кажется, так оно и есть. Но хорошо, что порт пока не работает. Будем надеяться, что чем дольше он не будет работать, тем больше логистические цепи оккупантов будут сломаны, и пойдут определенные задержки и на линии фронта прежде всего", – добавил советник мэра.

Что говорит рабочий порта / Фото: Андрющенко Time

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