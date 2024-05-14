Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, насамперед це означає, що Бердянський порт працює.

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"Не вийшли сьогодні на роботу. Вчора закінчили обслуговувати потреби порту, оголосили страйк, наскільки це можливо на територіях, контрольованих Росією, та чекають на заробітну плату. Насамперед це означає, що Бердянський порт повноцінно працює, вони самі про це пишуть", – підкреслив він.

До чого може призвести страйк

Петро Андрющенко зазначив, що він напряму поставив питання одному з робітників, який анонсував цей страйк. Вони пишуть, що працюють у порту. Здебільшого це роблять колаборанти. А до Маріупольського порту завезли працювати росіян.

Я не перебільшував би значення цього страйку, з одного боку. Тому що ми таке бачили в Маріуполі, коли у нас страйкували, зокрема, працівники міськводоканалу, потім міського транспорту. Якось владнають цю історію. Думаю, їм виплатять гроші і порт почне працювати далі,

– припустив він.

Однак виникає питання, що вантажать у Бердянському порту, щодо якого немає багато інформації. Бо кажуть, що вони достатньо велику кількість вантажів завантажують та відвантажують. Відомо, що з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну Бердянський порт почали використовувати саме як військовий порт.

"Мені здається, там залізницею Бердянськ та Мелітополь зв'язані. Боюсь помилитись. Але здається, так воно і є. Але добре, що порт поки не працює. Будемо сподіватись, що чим довше він не буде працювати, тим більше логістичні ланцюги окупантів будуть зламані, і підуть певні затримки і на лінії фронту насамперед", – додав радник мера.

Що каже робітник порту / Фото: Андрющенко Time

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