Почему не отображается страница соглашения и как отреагировали в Киеве, – сообщает 24 Канал.

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Почему с сайта Белого дома "исчезло" соглашение по безопасности с Украиной

6 марта в сети появилась информация, что с сайта Белого дома "удалили" 10-летнее двустороннее соглашение по безопасности с Украиной.

Соответствующая страница недоступна. По ссылке выбивает ошибку 404 "страница не найдена". В адресной строке четко указано название соглашения и дата подписания 13.06.2024.

Заметим, официально США не сообщали об "отмене" этого соглашения.

Страница о двустороннем соглашении / Скриншот 24 Канала

Как отреагировали в ЦПД

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, информация о якобы удалении с веб-сайта Белого дома страницы о десятилетнем двустороннем соглашении по безопасности с Украиной не соответствует действительности.

Сайт Белого дома регулярно обновляется с приходом каждой новой администрации, и материалы о деятельности предыдущего президента не удаляются, а архивируются. Это стандартная практика для сохранения официальной информации и обеспечения непрерывности правительственной коммуникации,

– отметили в ЦПД.

Также добавили, документы о деятельности каждого американского лидера и его администрации, – официальные заявления, пресс-релизы и другие документы, – хранятся на отдельном архивном веб-сайте.

Поэтому информация не исчезает, а перемещается в архивы, что позволяет каждой новой администрации Белого дома сосредотачиваться на собственной деятельности и актуальных вопросах,

– отметили в Центре.

Соответствующее соглашение можно посмотреть на сайте Белого дома по ссылке.

Что известно о 10-летнем соглашении между Украиной и США

Двустороннее соглашение по безопасности между Украиной и США 13 июня 2024 года подписали Владимир Зеленский и Джо Байден. В тексте указано, что соглашение действует в течение 10 лет с даты вступления в силу и может быть продлено по взаимному письменному согласию сторон.



Среди прочего в соглашении закреплено, что будущее Украины – в НАТО. Стороны признают, что это соглашение служит звеном к будущему членству Украины в Альянсе. Также отмечена важность привлечения России к ответственности за ее агрессию.

"Политика Сторон заключается в том, чтобы работать вместе, чтобы способствовать сдерживанию и противостоянию любой будущей агрессии против территориальной целостности любой из Сторон. Обязательства в сфере безопасности, содержащиеся в этом Соглашении, направлены на поддержку усилий Украины по победе в нынешней войне и сдерживание будущей российской военной агрессии. Политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы помогать Украине поддерживать надежную оборону и способность к сдерживанию", – закреплено в Соглашении.

Кроме того, США обязуются сотрудничать с союзниками и партнерами для поддержки экономического восстановления Украины и укрепления ее оборонно-промышленной базы, в частности, путем совместных оборонных исследований и разработок.



Соглашение предусматривает сотрудничество в различных сферах, в частности, обороны и безопасности. В Офисе Президента отмечали, что с подписанием этого 10-летнего соглашения США и Украина будут работать вместе, чтобы:

развивать и поддерживать надежную оборону и способность Украины к сдерживанию,

усилить способность Украины поддерживать свою борьбу в долгосрочной перспективе,

ускорить евроатлантическую интеграцию Украины,

достичь справедливого мира,

провести консультации на высшем уровне в случае будущего вооруженного нападения России на Украину с целью определения соответствующих и необходимых мер для поддержки Украины и наложения санкций на Россию.

Кстати, также указано, что любая сторона может выйти из этого Соглашения, направив письменное уведомление по дипломатическим каналам другой стороне. Однако выход вступает в силу через 6 месяцев после даты такого уведомления.

"В связи с этим, хотя Сторона может выйти из настоящего Соглашения, любое соглашение или договоренность об имплементации, заключенное между Сторонами в соответствии с условиями настоящего Соглашения, и далее остается в силе на тех же условиях, если иное не предусмотрено условиями конкретного соглашения или договоренности об имплементации", – закреплено в Соглашении.

С полным текстом Соглашения можно ознакомиться на сайте ОП по ссылке.

Обратите внимание! В прошлом году американские СМИ, в частности, CNN, писали, что соглашение по безопасности будет так называемым "исполнительным соглашением", не предусматривающим ратификации и не "обязательным для выполнения любым будущим президентом".



В то же время в WP, со ссылкой на источники в Белом доме, подчеркивали, что Соглашение имеет целью обязать будущие администрации США поддерживать Украину.