Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Андрей Крамаров. Он отметил, что у Storm Shadow есть позиционная система навигации. Отметим, что местные жители обнародовали фото, где виден дым и пожар после взрыва.
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"Плюс применены технологии Stealth в фюзеляже этой ракеты. Имеет системы навигации, позволяющие ей на высоте 30 – 40 метров над землей лететь, полностью повторять контур местности", – заявил Крамаров.
Кроме того, у ракеты связь с военными спутниками. Так она может оценивать ситуацию в режиме реального времени и обходить системы ПВО.
Что известно о "хлопке" в Бердянске: смотрите видео
Контроль временно оккупированных территорий
На прошлой неделе россияне начали вывозить этот штаб из Бердянска. Кроме того, оккупанты вывезли в Крым и коллаборантов.
Однако попадание произошло. Старшие офицеры погибли,
– подчеркнул военный эксперт.
С помощью высокоточного западного оружия Украина показывает по всей линии фронта, что она начинает контролировать свою временно оккупированную территорию.
Что известно о "хлопке" в Бердянске
- Ночью 21 мая во временно оккупированном Бердянске были слышны взрывы. Впоследствии стало известно, что ВСУ поразили вражеский штаб одного из подразделений россиян. В то же время потери оккупантов там уточняются.
- По словам городского головы Мелитополя Ивана Федорова, после взрывов в течение нескольких часов местные жители видели дым у захваченного аэродрома вблизи Бердянска.
- Тем временем россияне традиционно соврали, что якобы их ПВО сбила ракеты над городом. В то же время местные заявили, что оккупанты пытались что-то сбить, но не смогли.