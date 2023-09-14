Под утро 14 сентября в Крыму в Евпатории и прилегающем к городу районе было громко. Со ссылкой на телеграм-каналы 24 Канал рассказывает, что происходило на полуострове.

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Атака беспилотников на Евпаторию

Как пишут местные, в Евпатории после утренней атаки дронов по состоянию на 08:00 был перекрыт район пересечения улицы Демышева и проспекта Победы.

Военные, полиция, растянутая лента. Проход и проезд закрыт, сообщает наш подписчик,

– написал телеграм-канал "Крымский ветер".

Впоследствии этот информационный ресурс уточнил, что беспилотник упал в Евпатории по улице Демышева, 127а и лежит между банком и домом.

Где именно в Крыму упал БПЛА: смотрите на карте Google maps

В районе этого дома продолжалось разминирование – полиция оккупантов оцепила двор гражданского здания. Были сообщения о возможной эвакуации. Также важно, что здание не пострадало.

В Евпатории упал беспилотник возле жилого дома / Фото из телеграм-каналов

Селу Уютному неподалеку от Евпатории повезло не так. Как пишут телеграм-каналы, местные видели, что в сторону этого населенного пункта едут пожарные автомобили и кареты скорой помощи.

В районе Уютного "что-то произошло" ночью / Фото из сети

Заметим, что в районе этого села находится военная база оккупантов. Собственно, в направлении населенного пункта Молочное.

Какое расположение Уютного: смотрите на карте Google maps

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Очевидно, взрывы на территории временно оккупированного Крыма будут раздаваться до тех пор, пока захватчики не уйдут с территории полуострова. По словам пресс-секретаря ОК "Юг" Натальи Гуменюк, все цели законны, "хлопок цветет" – это по плану.