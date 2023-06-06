Второе попадание было на одной из центральных улиц города. На этих местах нет ни одного военного объекта.
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Последствия ночного обстрела Харькова
Как рассказал мэр Игорь Терехов, ночью один прилет пришелся на автомобильную парковку возле аэропорта. Второй – на одну из центральных улиц города – Рымарскую.
Там нет ни одного военного объекта, только школа, театр, офисные и жилые здания. Ракета попала в дорогу, перебит водопровод, в окрестных домах выбило стекла, повредило 5 автомобилей,
– отметил городской голова.
К счастью, пострадавших нет. В настоящее время ведутся работы по восстановлению.
Относительно ситуации с перебитым аммиачным газопроводом: ГСЧС проверили содержание этого газа в воздухе Купянска – все в пределах нормы. Так что ни Купянску, ни Харькову нечего волноваться.
Обстрел Харькова 5 июня: что известно
- Также Игорь Терехов рассказал о последствиях обстрела, который вечером 5 июня оккупанты совершили из систем С-300. Ракеты попали в центр Харькова и в Слободском районе.
- По словам мэра, в результате обстрела был поврежден водопровод – часть города осталась без воды.
- Кроме того, один из взрывов прогремел рядом с пабом Стена, где россияне устроили теракт в 2014 году. Тогда пострадали 13 человек.
Сколько ракет уничтожили ночью в Украине
В Воздушных силах рассказали, что 6 июня в период с 00:30 по 04:00 оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555. Атаковали из района Каспийского моря из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожены все 35 крылатых ракет.
Большинство Х-101/Х-555 направлялось в направлении Киева – в зону ответственности воздушного командования "Центр".