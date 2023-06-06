Друге влучання було на одній із центральних вулиць міста. На цих місцях немає жодного військового об'єкта.

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Наслідки нічного обстрілу Харкова

Як розповів мер Ігор Терехов, вночі один приліт прийшовся на автомобільну парковку біля аеропорту. Другий – на одну з центральних вулиць міста – Римарську.

Там жодного військового об'єкта немає, лише школа, театр, офісні та житлові будівлі. Ракета влучила в дорогу, перебитий водогін, у навколишніх будинках повибивало шибки, пошкодило 5 автомобілів,

– зазначив міський голова.

На щастя, постраждалих немає. Наразі ведуться роботи з відновлення.

Щодо ситуації з перебитим аміачним газогоном: ДСНС перевірили вміст цього газу у повітрі Купʼянська – все в межах норми. Тож ані Купʼянську, ані Харкову немає чого хвилюватися.

Обстріл Харкова 5 червня: що відомо

Також Ігор Терехов розповів про наслідки обстрілу, який ввечері 5 червня окупанти здійснили з систем С-300. Ракети поцілили у центрі Харкова та у Слобідському районі.

За словами мера, внаслідок обстрілу було пошкоджено водопровід – частина міста лишилась без води.

Окрім цього, один із вибухів пролунав поряд із пабом Стіна, де росіяни влаштували теракт у 2014 році. Тоді постраждали 13 осіб.

Скільки ракет знищили вночі в Україні

У Повітряних силах розповіли, що 6 червня в період з 00:30 по 04:00 окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. Атакували з району Каспійського моря із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних Сил України знищено усі 35 крилатих ракет.

Більшість Х-101/Х-555 прямувала у напрямку Києва – в зону відповідальності повітряного командування "Центр".