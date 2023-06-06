Друге влучання було на одній із центральних вулиць міста. На цих місцях немає жодного військового об'єкта.
Важливо Більшість російських ракет вночі летіли на Київ: звіт про роботу ППО по всій Україні
Наслідки нічного обстрілу Харкова
Як розповів мер Ігор Терехов, вночі один приліт прийшовся на автомобільну парковку біля аеропорту. Другий – на одну з центральних вулиць міста – Римарську.
Там жодного військового об'єкта немає, лише школа, театр, офісні та житлові будівлі. Ракета влучила в дорогу, перебитий водогін, у навколишніх будинках повибивало шибки, пошкодило 5 автомобілів,
– зазначив міський голова.
На щастя, постраждалих немає. Наразі ведуться роботи з відновлення.
Щодо ситуації з перебитим аміачним газогоном: ДСНС перевірили вміст цього газу у повітрі Купʼянська – все в межах норми. Тож ані Купʼянську, ані Харкову немає чого хвилюватися.
Обстріл Харкова 5 червня: що відомо
- Також Ігор Терехов розповів про наслідки обстрілу, який ввечері 5 червня окупанти здійснили з систем С-300. Ракети поцілили у центрі Харкова та у Слобідському районі.
- За словами мера, внаслідок обстрілу було пошкоджено водопровід – частина міста лишилась без води.
- Окрім цього, один із вибухів пролунав поряд із пабом Стіна, де росіяни влаштували теракт у 2014 році. Тоді постраждали 13 осіб.
Скільки ракет знищили вночі в Україні
У Повітряних силах розповіли, що 6 червня в період з 00:30 по 04:00 окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. Атакували з району Каспійського моря із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних Сил України знищено усі 35 крилатих ракет.
Більшість Х-101/Х-555 прямувала у напрямку Києва – в зону відповідальності повітряного командування "Центр".