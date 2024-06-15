Более того, целью в одном из сел Харьковщины, вероятнее всего, был детский сад. Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко подробнее рассказала о ситуации в области и последствиях обстрелов врага.

Советуем прочитать Тысячи обломков на миллионы долларов: в сети показали "кладбище" российских ракет в Харькове

О последствиях обстрелов

В последние дни россияне усилили обстрелы сел Купянщины, их стало значительно больше. В результате вражеских атак ранены два человека, у них минно-взрывные травмы. Также повреждено около девяти домов в Богуславке, из которых двое – полностью разрушены.

За минувшие сутки, 14 июня, зафиксирован мощный обстрел села Кутузовка, по которому враг выпустил 5 КАБов. Мишенью была нерабочая ферма – что-то прилетело в поле, что-то побило остатки транспорта и сельхозтехники, что-то попало по частным домам.

В Глушковке, к сожалению, погибла 57-летняя женщина. Россияне провели обстрел недалеко от населенного пункта. Предположительно, целью был детский сад, который сейчас пустует. Поскольку в Харькове и Харьковской области дети не ходят в школу и в детсад. Внутри могли находиться максимум охранники. Пострадавшая просто шла неподалеку образовательного учреждения.

Купянск, по словам Анны Черненко, был дважды под российским обстрелом с разницей в два часа. Именно в обеденное время, когда местные жители занимались своими делами. Один из ударов был нанесен ФАБ-500. Очень мощный боеприпас, который наделал беды. Произошло три пожара, которые ликвидировали работники ГСЧС. Спасателям сложно также из-за постоянно угрозы лесных пожаров.

О затишье в Харькове

Несколько дней Харьков, к счастью, без ударов. Усилилась защита города. Россияне не могут стрелять по горожанам из установок С-300. Однако все равно есть много воздушных тревог из-за взлетов российских самолетов.

Обратите внимание! После разрешения со стороны США бить по российской территории американским оружием, ВСУ ударили из HIMARS по комплексу зенитно-ракетного комплекса С-300/400 в Белгородской области.

"И в социальных сетях мы обсуждаем, что за таким определенным затишьем могут быть как новые удары с другого типа вооружения, так и усиление информационного давления на Харьковщину. Хотя тихо, но все равно есть напряжение. Подсознательно ждем возобновления обстрелов", – подчеркнула корреспондентка.

Провал наступления России на Харьковщине