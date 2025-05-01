Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя РГА Кирилла Фесика.

Смотрите также Киевскую область атаковали "Шахеды": пострадали дома, зафиксирован ряд пожаров

В Киеве возможны взрывы

Чиновник обратился к жителям Оболонского района. Предупредил, что в результате ночной атаки БПЛА, возможны взрывы отсроченных кассетных боеприпасов, которые могли быть разбросаны на территории района.

В РГА призвали максимально осторожно передвигаться по улицам, особенно в зонах с лесополосами, парками и местами с ограниченной видимостью.

Если вы обнаружили подозрительный предмет или обломок – НЕ приближайтесь, НЕ прикасайтесь! Немедленно перейдите в укрытие и вызывайте полицию по номеру 102. Обязательно укажите точный адрес или привязку к местности,

– подчеркнул Фесик.

Также призвал сохранять спокойствие, заботиться о своей безопасности и предупреждать других.

Кстати, глава Шевченковской РГА сообщил, что сегодня в Дарницком районе, в микрорайоне Бортничи, были зафиксированы взрывы отсроченных кассетных боеприпасов, которые могли быть разбросаны во время ночной атаки вражеских беспилотников.

Александр Поповцев призвал по возможности оставаться в безопасных местах, преимущественно в укрытиях или подвалах.

Впоследствии в МВД заявили, что в Дарницком районе Киева работают группы пиротехников ГСЧС.

Доступ на территорию, которая является потенциально опасной для граждан, ограничен работниками полиции. Просим с пониманием отнестись к этим временным мерам и следовать рекомендациям спасателей и полицейских. Основное: не трогайте неизвестные предметы,

– отметили в Министерстве.

Также отметили, что в случае обнаружения таких, сообщайте на линию 101 или 102.

"И сохраняйте спокойствие. Работают профессиональные саперы", – подчеркнули в МВД.



Важно! Ранее в ГСЧС предупреждали, что российские военные начали применять БПЛА, которые разбрасывают взрывоопасные предметы.



Они могут использоваться врагом для поражения любого из регионов Украины. Риск чрезвычайно высок и потому, что время взрыва таких боеприпасов неизвестно.