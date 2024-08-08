Однако к югу от аэродрома "Октябрьское" размещены склады. Это 24 Каналу отметил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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"Нечего будет собирать"

Борис Тизенгаузен отметил, что к югу от аэродрома есть дорога, которая ведет к складам, которые в советское время предназначались для хранения ракет к этой авиации. Там тоже разобраны все здания, но два больших бункера, бетон с насыпью земли остались. В свое время россияне их подчистили и начали использовать как склад боеприпасов.

Для врага это было очень удобно. Ведь меньше, чем в двух километрах на восток – железная дорога, которая идет от Симферополя в Джанкой, дальше на Чонгар, пролетная станция. Это хорошее место для хранения разного рода снарядов.

Но, вероятнее всего, "не учли климат" или "не так покурили". На одном из складов началась подземная детонация, часть бетонного перекрытия сорвало. И все красиво полетело. Взрывы остановили железную дорогу, перекрыли автомобильную дорогу, потому что она рядом с железной дорогой,

– сказал политтехнолог.

Есть интересный момент. Этот склад нужно обслуживать. Российские военнослужащие, которые этим занимаются, живут в селе Звездное. Есть заброшенное, но сейчас реанимированное животноводческое предприятие. Они там живут. А склад детонировал даже в шести километрах.

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"Детонировало так, что в шести километрах прилетело в один из домов. А железная дорога в двух километрах от этого склада расположена. Там сейчас все сидят тихо, но если это детонация подземного склада, там уже нечего будет собирать", – предположил Тизенгаузен.