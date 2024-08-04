Представитель ВМС Дмитрий Плетенчук рассказал 24 Каналу, что из-за угрозы атак по Крыму российские военные постоянно находятся в напряжении и боеготовности. Из-за человеческого фактора, оккупанты уже сделали много ошибок, в частности уничтожили несколько единиц своей воздушной техники.

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Охрана Крымского моста

Дмитрий Плетенчук отметил, что россияне на оккупированном полуострове усилили меры безопасности по охраны Крымского моста.

Держим россиян в тонусе, ведь они начали применять все возможные средства защиты, говорится об увеличении ПВО и росгвардии на въезде. Нелегальные туристы в Крыму жаловались, что пересечение Крымского моста очень затруднено,

– подчеркнул представитель ВМС.

По его словам, на охрану этой конструкции оккупанты не жалеют никаких ресурсов. Для них это очень важный объект, который обеспечивает логистику для ведения боевых действий.