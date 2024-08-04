Речник ВМС Дмитро Плетенчук розповів 24 Каналу, що через загрози атак по Криму російські військові постійно перебувають у напрузі та боєготовності. Через людський фактор, окупанти вже зробили багато помилок, зокрема знищили кілька одиниць своєї повітряної техніки.

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Охорона Кримського мосту

Дмитро Плетенчук зазначив, що росіяни на окупованому півострові посилили заходи безпеки щодо охорони Кримського мосту.

Тримаємо росіян в тонусі, адже вони почали застосовувати усі можливі засоби захисту, мовиться про збільшення ППО та росгвардію на в'їзді. Нелегальні туристи в Криму жалілися, що перетин Кримського мосту дуже ускладнено,

– підкреслив речник ВМС.

За його словами, на охорону цієї конструкції окупанти не шкодують жодних ресурсів. Для них це дуже важливий об'єкт, який забезпечує логістику для ведення бойових дій.