Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневной сводке для 24 Канала рассказал, чем важны удары по таким вражеским объектам.

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Каково значение нефтяного терминала в Феодосии

Свитан отметил, что в Крыму есть 2 нефтяных терминала: в Феодосии и Севастополе. Феодосийская бухта считается незамерзающей, поэтому там в свое время был развернут нефтяной терминал, чтобы обеспечивать полуостров нефтью и продуктами ее переработки.

Поэтому это была одна из основных целей,

– заявил полковник запаса.

Он отметил, что удар по терминалу в Феодосии является необходимой мерой, поскольку иначе никак нельзя снизить поток нефтепродуктов в Крыму. Важно уничтожать все российские нефтяные терминалы, в том числе и Новороссийский.

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Чем ценен для России аэродром "Саки"

Полковник запаса отметил, что военный аэродром "Саки" в Новофедоровке, где ночью 7 октября прогремели взрывы, оккупанты уже несколько раз восстанавливали после наших ударов. Он является большим складом боеприпасов, там находится довольно серьезный командный пункт и система связи.

Он отметил, что взлет российских самолетов с аэродрома "Бельбек" происходил по протоколу безопасности. Враг поднимал авиацию, поняв, что на запад Крыма направлялись беспилотники.

Они поднимают авиацию, чтобы переждать в воздухе удары или по крайней мере уйти, так как понимают: если накроют аэродром – то самолетам мало не покажется,

– сказал Свитан.

Также, добавил он, часть самолетов используется в качестве ПВО, пытаясь уничтожить беспилотники.