Также известно, что сигнал тревоги раздается в воинских частях Севастополя. Об этом сообщает "Крымский ветер".

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Что известно о взрывах в Крыму

Местные жители сообщают, что в 23:30 в Сакском районе было слышно 2 мощных взрыва, а в 00:20 – еще 7. Взрывы слышали и в 1:06.

Похоже, под атакой находится аэродром "Саки" в Новофедоровке. Вблизи аэропорта слышна стрельба. Утверждают, что там есть попадания.

Сначала эхо взрывов было слышно в Симферопольском районе – предполагали, что они доносились из Сакского. Впрочем, около 1 ночи 7 октября, вероятно, взрывы раздавались уже в самом Симферополе.

В полночь также стало известно, что россияне подняли в воздух истребители с аэродрома "Бельбек". Впоследствии появились кадры, на который, вероятно, видно пожар на этом аэродроме.

На аэродроме "Бельбек" зафиксирован пожар / Фото "Крымского ветра"

В российских телеграм-каналах распространяли предупреждения об опасности для аэродромов Крыма. Говорили, что летят БпЛа с моря.

Симферополь, ГРЭС, Гвардейское и ближние населенные пункты тревога по БпЛа,

– паниковали в росСМИ и жаловались на "провокации в день рождения Путина" 7 октября.

Позже тревогу объявили по всей территории Крыма. Опасность уже не только от БпЛа, но и ракет, пишут пропагандистские телеграмм-каналы.

В Крыму раздаются взрывы: смотрите видео