Сейчас ряд телеграмм-каналов распространяют кадры пораженной нефтебазы в Феодосии. Они настолько яркие и неоспоримые, что удар по этому объекту вынужденно признала даже российская власть.

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"Хлопок" в Феодосии

Так, около 05:00 местные жители Феодосии начали постить в соцсетях видео пожара на нефтебазе. Впоследствии так называемый главный советник Крыма Крючков со ссылкой на "главу администрации Феодосии" Игоря Ткаченко сообщил о возгорании на нефтебазе. По его словам, на месте прилета работают расчеты чрезвычайников. Жертв и пострадавших якобы нет. Более того, в Феодосию якобы выехал тоже так называемый вице-премьер Игорь Михайличенко.

По информации телеграмм-канала "Крымский ветер", взрывы в Феодосии прогремели около 04:30. Также там пишут, что пожар от попадания видно даже в населенном пункте Кировское, которое расположено в 25 километрах от города.

Как пылает база в Феодосии: смотрите видео

По данным СМИ, охваченная огнем нефтебаза в Феодосии – это, вероятно, АО "Морской нефтяной терминал".

Феодосийский нефтеперевалочный терминал является крупнейшим в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов. Всего на полуострове два таких терминала, второй расположен в Севастополе. Феодосийский торговый порт расположен в западной части незамерзающего Феодосийского залива на юго-восточном побережье Крыма. Порт открыт для захода судов круглый год и может оказывать услуги по переработке грузов широкой разновидности, механизированный. Он имеет сеть железнодорожных путей.

В марте 2024 года нефтебазу уже атаковали.

Напомним, что первые взрывы в Крыму ночью прозвучали около 23:30. Громко было, в частности, в Сакском районе. Российские истребители подняли в воздух с аэродрома "Бельбек", распространялись предупреждения об опасности для аэродромов из-за вероятных атак БПЛА.