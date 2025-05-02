О ситуации на фронте, международной арене, вражеские воздушные атаки и их последствия, новые военные преступления россиян, рассказывает 24 Канал.
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Ближайшие цели Путина в войне в Украине могли измениться: CNN раскрыло, на чем тот сосредоточился
Путин сместил внимание на краткосрочные задачи, в частности закрепление захваченных территорий и усиление экономики России.
Некоторые чиновники США остаются скептическими относительно искренности Путина, несмотря на его заявления о стремлении к миру.
Давление администрации Трампа и возможные новые санкции ставят Путина в затруднительное положение, заставляя его рассмотреть мирное соглашение.
ISW рассказал, где продвинулся враг за минувшие сутки
Российские войска продвинулись на Сумском, Лиманском, Северском, Покровском и Кураховском направлениях.
В Раде зарегистрировали законопроект о ратификации соглашения о полезных ископаемых
Кабинет министров Украины зарегистрировал проект закона о ратификации соглашения о полезных ископаемых между Киевом и Вашингтоном, которое стороны подписали в четверг, 1 мая.
На Крым осуществлен массированный воздушный налет
Роспаблики пишут, что оккупантов в Крыму массированно атакуют не только дронами, но и ATACMS и "Нептунами". Взрывы слышали в Севастополе, районе аэродрома Саки, на аэродроме Бельбек, в районе аэропорта в Симферополе, в Евпатории и Феодосии.
США снимают с себя роль посредника между Украиной и Россией
США прекращают быть посредником в переговорах между Украиной и Россией, призывая обе стороны представить собственные мирные инициативы.
США будут продолжать использовать санкции против России как инструмент давления, не отменяя их, а также рассматривают новые санкции.
По словам пресс-секретаря Госдепа Тэмми Брюс, президент Дональд Трамп стремится завершить войну дипломатическим путем. В то же время США будут сосредотачивать внимание не только на Украине.
Россия атаковала ударными дронами Запорожье
Ночью 2 мая оккупанты нанесли удар беспилотниками по жилому сектору Запорожья.
По состоянию на утро количество раненых в результате вражеской атаки на Запорожье возросло до 28.
Россияне ударили по гражданской инфраструктуре города. Повреждены жилые дома, университет и объект инфраструктуры.