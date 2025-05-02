06:10, 2 мая

США прекращают быть посредником в переговорах между Украиной и Россией, призывая обе стороны представить собственные мирные инициативы.

США будут продолжать использовать санкции против России как инструмент давления, не отменяя их, а также рассматривают новые санкции.

По словам пресс-секретаря Госдепа Тэмми Брюс, президент Дональд Трамп стремится завершить войну дипломатическим путем. В то же время США будут сосредотачивать внимание не только на Украине.