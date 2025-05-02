06:10, 2 травня

США припиняють бути посередником у перемовинах між Україною та Росією, закликаючи обидві сторони представити власні мирні ініціативи.

США продовжуватимуть використовувати санкції проти Росії як інструмент тиску, не скасовуючи їх, а також розглядають нові санкції.

За словами речниці Держдепу Теммі Брюс, президент Дональд Трамп прагне завершити війну дипломатичним шляхом. Водночас США зосереджуватимуть увагу не лише на Україні.