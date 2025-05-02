Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на TWZ, яке повідомило про кадри, на яких видно, як частково розібрані F-16 вантажаться на український літак Ан-124 в Аризоні.

Дивіться також Експерт з бойової авіації пояснив, які літаки та ракети дозволять Україні захистити небо

Що відомо про надання F-16

Дані бортових трекерів, свідчать про те, що вищезгаданий літак летів до Польщі. Таким чином зазначають, що США "підтримали постачання європейцями пожертвуваних Україні F-16, надавши Україні списані та повністю непрацездатні F-16 на запчастини".

За даними видання, цим винищувачам бракує важливих компонентів, зокрема двигунів або радарів, і їх не можна було відновити для оперативного використання. Відомо, що докази цього з'явилися ще минулого тижня, коли оприлюднили відповідні фото.

Згідно з оприлюдненою інформацією, на них можна побачити щонайменше три обгорнуті плівкою F-16, без крил, хвостів, двигунів та обтічників, завантажують на літак Ан-124 авіакомпанії Antonov у міжнародному аеропорту Тусона, штат Аризона.

Списані F-16 вантажать на Ан-124: дивіться відео

TWZ пише, що Ан-124, з реєстраційним номером UR-82027, приземлився в Тусоні у п'ятницю, 25 квітня. Після завантаження розібраних F-16 він злетів 26 квітня. Напрямок літака був до аеропорту Жешув-Ясьонка, що на південному сході Польщі.

Відомо, що вищезгаданий аеропорт є транзитним вузлом для постачання військового озброєння Україні. Водночас, попри повідомлення про постачання вищезгаданих винищувачів, офіційного підтвердження стосовно цього наразі не оприлюднювали.

Припускають, що ці борти могли бути призначені для Польщі, можливо, для запасних частин або навчання, бо вона також експлуатує F-16, але її літаки є більш сучасними моделями F-16C/D Block 52+, водночас Україна використовує моделі A або B.