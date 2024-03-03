Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны. В ISW отметили, что враг делает это из-за очевидного страха.
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Пытаются препятствовать и ввести в заблуждение
Российские силы в оккупированном Крыму пытаются помешать и ввести в заблуждение украинскую разведку из-за очевидного страха перед продолжением украинских ударов,
– отметили аналитики.
Добавили, что украинский военный обозреватель Константин Машовец 2 марта заявил, что подразделения российской 31-й дивизии ПВО в оккупированном Крыму начали массированно использовать фальшивые позиции и фальшивые радиосвязи для введения в заблуждение нашей разведки.
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Оккупанты снова жалуются на атаку БПЛА
- Ночью 3 марта жители оккупированного Крыма писали о мощных взрывах, прилет в районе нефтебазы в Феодосии и перекрытых дорогах.
- Взрывы не утихали более часа. Некоторые телеграм-каналы жаловались на постоянный пролет беспилотников. Более того, оккупанты не на шутку испугались и начали перекрывать движение для транспорта.
- Уже традиционно во время тревоги на захватчики движение по Крымскому мосту. А после взрывов в Феодосии на утро перекрыли и движение транспорта в районе "Тавриды".
- В российском минубийств уже заявили о массированной атаке беспилотников.
- Интересно, что, вероятно, под ударом оказалась нефтебаза оккупантов. Такая мысль возникла у местных жителей после того, как кареты скорой и пожарные начали ехать десятками в район нефтебазы, где раздавались взрывы.