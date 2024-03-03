Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни. В ISW зазначили, що ворог робить це через очевидний страх.

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Намагаються перешкоджати і ввести в оману

Російські сили в окупованому Криму намагаються перешкодити і ввести в оману українську розвідку через очевидний страх перед продовженням українських ударів,

– зазначили аналітики.

Додали, що український військовий оглядач Костянтин Машовець 2 березня заявив, що підрозділи російської 31-ї дивізії ППО в окупованому Криму почали масовано використовувати фальшиві позиції та фальшиві радіозв'язки для введення в оману нашої розвідки.

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