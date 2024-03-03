Про це повідомляли у місцевих телеграм-каналах. Окрім того, російське міноборони вже відзвітувало про "успішне відбиття атаки", передає 24 Канал.

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Тривожна ніч для окупантів

Місцеві телеграм-канали писали, що вибухи не вщухали понад годину, а деякі – бідкалися на постійний проліт безпілотників. Ба більше, окупанти також не на жарт злякалися, адже почали перекривати рух для транспорту.

Традиційно, під час повітряної тривоги на півострові перекривали рух Кримським мостом. Після вибухів у Феодосії на ранок перекрили рух транспорту в районі "Тавриди". Окупанти в мережі опублікували карту та запропонували кілька шляхів для об'їзду.

Водночас у російському міноборони вже заявили про масовану атаку безпілотників. Окупанти відзвітували, що "Крим намагалися атакувати 38 безпілотників". Традиційно, російські військові заявили про успішну роботу "пе-ве-о", яка "збила" усі безпілотники. Втім, виникає цілком логічне запитання – якщо "все збили", то чому перекривають рух поблизу Феодосії, де вночі лунали потужні вибухи, а місцеві бачили десятки карет швидкої та пожежників.

У Феодосії вибухи лунали поблизу нафтобази

Місцеві жителі у мережі бідкалися на потужні вибухи у Феодосії. Так, вони заявляли, що від вибухів здригалися вікна та стіни. На опублікованих відео також чутно потужні вибухи, а також видно спалахи від ураження об'єкта.

Втім, деяких жителів Криму більше турбували вибухи саме тому, що вони заважали спати. Мовляв, неділя, не у всіх вихідний день, а окупантам хочеться відпочити.



У місцевих каналах бідкаються на вибухи / Скриншот з мережі

Ймовірно, під ударом опинилася нафтобаза окупантів у тимчасово окупованому Криму. Така думка виникла у місцевих жителів після того, як карети швидкої та пожежники почали їхати десятками у район нафтобази, де лунали вибухи.

Місцеві жителі зафіксували вибухи біля нафтобази: дивіться відео (Увага! Присутня ненормативна лексика! 18+)

Наразі офіційної інформації про те, чи дійсно була уражена нафтобаза у Феодосії, немає.