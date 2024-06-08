Так, взрывы прогремели в Севастополе и возле Балаклавской ТЭС. Что уже известно, передает 24 Канал.

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Взрывы в Крыму сегодня

Громкий объемный взрыв прогремел в Балаклаве в 01:39. А уже вскоре, в 02:10 – был слышен во всех районах Севастополя.

"Крымский ветер" пишет, что перед взрывом были слышны очереди из крупнокалиберного оружия, похоже на атаку БПЛА. От взрыва дрожали окна и сработали сигнализации авто.

Отмечают, что первый взрыв был в районе Балаклавской ТЭС. Второй – в Севастополе со стороны моря. Телеграм-канал отметил, что "это морской дрон".

"Источник сообщает, что поплохело какому-то кораблю. Завтра увидим", – написал "Крымский ветер" в 02:25.

Уже вскоре отметил, что взрыв в море был в районе Стрелецкой бухты. Очевидцы сообщают, что дома ходуном ходили. Также в сети пишут о звуках БПЛА возле поселка Новоселовское Раздольненского района.

Тем временем пропагандисты заявили о якобы работе "Пе-Ве-О". Также пишут о якобы БЭК – безэкипажный катер, то есть морской дрон.

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