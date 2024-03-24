Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в ежедневном военном обзоре на 24 Канале рассказал, что несмотря на заявления россиян о якобы сбитии всех ракет, часть из них прошла. Кроме того, Силам обороны Украины удалось попасть в 2 корабля.

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Взрывы в Севастополе

Свитан отметил, что украинские самолеты Су с ракетами Storm Shadow и Scalp отлично выполнили боевую задачу. Удары были по серьезным военным целям в Крыму, а именно по центрам связи черноморского флота. В частности, хороший прилет по севастопольской нефтебазе, которая теперь будет гореть несколько дней.

Там около 2 десятков цистерн, которые были практически полными, поэтому гореть будут серьезно. То есть, отлично выполненное задание авиации Вооруженных Сил Украины,

– отметил летчик-инструктор.

Аэродром Бельбек

По словам полковника запаса ВСУ, аэродром Бельбек россияне превратили в центр подготовки и базирования морской пехоты. Это стационарная цель на территории Крыма, и она всегда будет под ударом. Таких целей на территории оккупированного полуострова еще есть около 150.

"Скорее всего, с ракетами Storm Shadow запускаются еще ракета-постановщик помех. Успешно выполняет боевую задачу против ПВО врага, ослепляя его. Создает дополнительные цели. Россияне просто не понимают, по какой из целей бить", – подчеркнул военный эксперт.

Крымский мост

Во время атаки по Крыму оккупанты снова перекрывали Крымский мост. Это стандартное уже действие от россиян, когда есть воздушная угроза для оккупированного полуострова. Кроме того, они еще и используют задымление, и не только для прикрытия керченского моста.

Не весь дым – это удары ракет. Они пользуются механизмом задымления, хотя, скорее всего, не понимают, как работает головка самонаведения ракеты на последнем этапе. Они используют все механизмы, которые только возможны, для прикрытия военных объектов,

– подчеркнул Свитан.

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