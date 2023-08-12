О главных новостях за 12 августа, борьбе украинцев против агрессора и новых военных преступлениях оккупантов пишет 24 Канал.

Интересно Уничтожает танки, вертолеты и не хуже Джавелины: на что способна украинская "Стугна-П"

05:58 По данным пропагандистов, в минобороны России заявили, что оккупированный Крым якобы "пытались атаковать" 20 беспилотников. Будто бы 14 из них "уничтожила ПВО", а еще 6 – "подавила" РЭБ. Ну и традиционно "пострадавших нет".

03:09 Около 3 часов в Запорожье раздались взрывы. По информации телеграм-каналов, вероятно, что по дронам-камикадзе работали силы ПВО.

02:28 Во временно оккупированном Крыму неспокойно. Взрывы слышали в Кировском и Советском районе. Оккупанты жаловались, что 40 минут беспилотники летали над Новоозерным, якобы работала ПВО. Кстати, именно там находится большая военная база, которую российское командование развернуло перед стартом полномасштабной войны. Позже захватчики признали, что над полуостровом летали дроны, однако традиционно заверили, что ПВО "сбила все".

02:27 Донецкая, Запорожская, Днепропетровская области – угроза применения врагом ударных БПЛА.

02:05 В обменниках России за один доллар теперь придется выложить 100 рублей.

01:28 В Воздушных силах сообщили, что в Донецкой и Запорожской области ракетная опасность.

01:24 Глава ОП заявил, что уже 58 стран за подготовку украинской формулы мира.

00:45 В чешском городе Пльзени мужчина изнасиловал и чуть не убил 15-летнюю девушку. Как отмечают журналисты, злоумышленником может стать 18-летний украинец.