Про головні новини за 12 серпня, боротьбу українців проти агресора та нові воєнні злочини окупантів пише 24 Канал.

Цікаво Знищує танки, гелікоптери й не гірша за Джавеліни: на що здатна українська "Стугна-П"

05:58 За даними пропагандистів, у міноборони Росії заявили, що окупований Крим нібито "намагалися атакувати" аж 20 безпілотників. Буцімто 14 з них "знищила ППО", а ще 6 – "подавила" РЕБ. Ну і традиційно "постраждалих немає".

03:09 Близько 3 години у Запоріжжі пролунали вибухи. За інформацією телеграм-каналів, ймовірно, що по дронах-камікадзе працювали сили ППО.

02:28 У тимчасово окупованому Криму неспокійно. Вибухи чули у Кіровському та в Радянському районі. Окупанти скаржилися, що 40 хвилин безпілотники літали над Новоозерним, нібито працювала ППО. До речі, саме там розташована велика військова база, яку російське командування розгорнуло перед стартом повномасштабної війни. Згодом загарбники визнали, що над півостровом літали дрони, втім, традиційно запевнили, що ППО "збила все".

02:27 Донецька, Запорізька, Дніпропетровська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

02:05 В обмінниках Росії за один долар тепер доведеться викласти аж 100 рублів.

01:28 У Повітряних силах повідомили, що в Донецькій та Запорізькій області ракетна небезпека.

01:24 Керівник ОП заявив, що вже 58 країн за підготовку української формули миру.

00:45 У чеському місті Пльзені чоловік зґвалтував і ледь не вбив 15-річну дівчину. Як зазначають журналісти, зловмисником може бути 18-річний українець.