Подробнее о ситуации в регионах рассказывали в местных пабликах. В них в режиме чуть ли не реального времени выкладывали видео с камер наблюдения. На них можно было услышать, насколько "тихо" на Белгородщине и Курщине.
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Взрывы на Белгородщине
- Итак, в 22:42 жителей Белгородской области известили о ракетной опасности. Людей призвали оставаться дома и не подходить к окнам.
- Предупреждали о ракетной опасности также с помощью телевидения. На экранах появлялось сообщение, в котором призывали жителей скрываться в помещениях без окон со сплошными стенами. Если же люди находятся на улице, то их просили перейти в укрытия.
- Уже в 00:08 17 февраля сообщили о том, что громкие взрывы слышали в Строителе, что в Белгородской области. В течение следующих нескольких десятков минут в сеть выкладывали немало видео, на которых можно было увидеть яркие вспышки, а также услышать, насколько громко в регионе.
- В 00:36 поступило сообщение о том, что громко также было в Губкине, в Белгородской области. А уже около 01:30 российские паблики сообщили, что в регионе слышали громкие звуки, связанные с работой так называемого ПВО.
Громкая ночь в Белгородской области: смотрите видео
Что известно о ситуации в Курской области
Также громко было в Курской области: смотрите видео
- Об угрозе ракетного обстрела жителям Курской области сообщили в 23:23. Жителей призвали находиться дома, в помещениях без окон: коридоре, ванной, кладовке.
- Уже в 23:28 выложили видео, на котором можно услышать громкие взрывы. Местные жители сообщали о громких "хлопках" над Медведевским районом.
- В 00:51 губернатор Курской области Роман Старовойт уверял, что в регионе работает ПВО. А уже в 01:12 стало известно об отбое ракетной угрозы.
- Стоит заметить, что поздно вечером 14 февраля в Курской области тоже было шумно. Нет, это не Святой Валентин летал в регионе. Там прогремели взрывы, после которых вспыхнула нефтебаза. Старовойт тогда жаловался на якобы атаку украинских дронов.