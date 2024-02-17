Подробнее о ситуации в регионах рассказывали в местных пабликах. В них в режиме чуть ли не реального времени выкладывали видео с камер наблюдения. На них можно было услышать, насколько "тихо" на Белгородщине и Курщине.

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Взрывы на Белгородщине

Итак, в 22:42 жителей Белгородской области известили о ракетной опасности. Людей призвали оставаться дома и не подходить к окнам.

Людей призвали оставаться дома и не подходить к окнам. Предупреждали о ракетной опасности также с помощью телевидения. На экранах появлялось сообщение, в котором призывали жителей скрываться в помещениях без окон со сплошными стенами. Если же люди находятся на улице, то их просили перейти в укрытия.

Уже в 00:08 17 февраля сообщили о том, что громкие взрывы слышали в Строителе, что в Белгородской области. В течение следующих нескольких десятков минут в сеть выкладывали немало видео, на которых можно было увидеть яркие вспышки, а также услышать, насколько громко в регионе.

что в Белгородской области. В течение следующих нескольких десятков минут в сеть выкладывали немало видео, на которых можно было увидеть яркие вспышки, а также услышать, насколько громко в регионе. В 00:36 поступило сообщение о том, что громко также было в Губкине, в Белгородской области. А уже около 01:30 российские паблики сообщили, что в регионе слышали громкие звуки, связанные с работой так называемого ПВО.

Громкая ночь в Белгородской области: смотрите видео

Что известно о ситуации в Курской области

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