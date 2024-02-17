О пожаре в Ижевске начали писать российские паблики. Вскоре МЧС России выложило несколько видео, на которых можно увидеть мощное пламя.

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В Ижевске – масштабный пожар

В российском МЧС заявили, что вспыхнул пожар в сооружении на площади 2,8 тысячи квадратных метров. Соответствующее сообщение сопроводили роликом, на котором можно было увидеть масштабы пламени, которое охватило здание.

В Ижевске вспыхнул масштабный пожар: смотрите видео

Вскоре выложили еще одно видео. Также отметили, что к ликвидации пожара привлекли более 70 специалистов, а также 33 единицы техники.

Спасатели пытаются укротить пламя: смотрите видео

Судя по видео, пожар чрезвычайно мощный. Что касается самого сооружения, то это если не какой-то склад, то какое-то предприятие. Впрочем, в МЧС не уточняют, что за объект охватило пламя.

Несколько дней назад горела нефтебаза

Обратим внимание, что поздно вечером 14 февраля прогремели взрывы в Курской области. Позже поступила информация о том, что на местной нефтебазе вспыхнул пожар.

Соответствующую информацию подтвердила местная власть. А о том, что в Курской области громко, местные телеграм-каналы начали писать около полуночи. А уже после полуночи рассказывали о сильном пожаре, который вспыхнул.

Впоследствии стало известно, что эпицентром масштабного пожара стала нефтебаза. Видео и фото, которые заботливые россияне выкладывали в сеть, это подтвердили.

Вскоре проснулся Роман Старовойт, губернатор Курской области. Он жаловался на ситуацию в регионе. Сообщил, что якобы произошла атака украинского дрона, которая вызвала пожар на нефтебазе в Курском районе.

которая вызвала пожар на нефтебазе в Курском районе. Правда, уверял, что якобы обошлось без пострадавших. В то же время просил местных жителей сохранять спокойствие.

Еще позже журналисты начали сообщать, что загорелся резервуар. Его объем – 100 тонн. Известно, что на месте работали пожарные.

Обратим внимание, что в России чуть ли не ежедневно что-то горит и взрывается. Так, после полуночи 17 февраля стало известно о взрывах в Белгородской и Курской областях.